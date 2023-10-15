В Израиле во время нападения террористической организации ХАМАС погибла уроженка Латвии, имеющая двойное (латвийско-израильское) гражданство, сообщает МИД Латвии.

О гибели в Израиле женщины с латвийско-израильским гражданством сообщает глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш на странице МИДа в facebook.

В МИДе информацию о гибели женщины получили из посольства Латвии в Израиле со ссылкой на родственников погибшей. Посольство обратилось за официальным подтверждением факта смерти в израильские учреждения. Официального подтверждения по факту смерти пока не поступало, отмечает ведомство.

"Мы поддерживаем контакт с израильскими властями по поводу трагедии. Глубокие соболезнования родным и близким!", — отмечает латвийский МИД.

Соболезнования семье погибшей выразил и президент Латвии Эдгарс Ринкевич.

Diemžēl šovakar skumja ziņa, ka Hamās teroristu uzbrukumā Izraēlai gājusi bojā arī Latvijas- Izraēlas pilsone. Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem un draugiem, šajās lielajās bēdās esam kopā ar viņiem! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 15, 2023

В правительстве Израиля сообщили, что в результате атаки ХАМАС с 7 октября погибло более 1400 человек.

Министерство здравоохранения в секторе Газа (контролируется ХАМАС), заявило, что в результате бомбардировок сектора были убиты 2450 человек.

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