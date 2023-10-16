За восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 9642 новорожденных, что на 13,2% или на 1466 новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2022 года, сообщило агентство LETA со ссылкой на предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением

С января по август включительно на свет появились 4961 мальчиков, что на 12,6%, или 712 меньше, чем за соответствующий период 2022 года. Девочек родилось — 4681, это снижение на на 13,9%, или 754 человека.

В августе в Латвии зарегистрировано 1267 новорожденных (637 мальчиков и 630 девочек), что на 8,2%, или на 113 меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

При этом за восемь месяцев 2023 года в Латвии зарегистрировано 18 315 смертей, что на 10,6% или на 2 177 меньше, чем за восемь месяцев 2022 года, когда было зарегистрировано 20 492 смертей.

Так, число зарегистрированных смертей за восемь месяцев текущего года превысило число родившихся на 8673, а количество смертей за соответствующий период прошлого года превысило число родившихся на 9384.

За восемь месяцев 2023 года в Латвии зарегистрировано 7938 браков, что на 7,5%, или на 644 брака, меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На 1 сентября население Латвии составляло 1,881 миллиона человек.

Как уже сообщалось, уже в 2022 году в Латвии будет самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. В прошлом году в Латвии зарегистрировали 15 954 новорожденных, что на 8,4% или на 1 466 новорожденных меньше, чем в 2021 году.

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