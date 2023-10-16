Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сегодня посетит Литву с рабочим визитом, сообщили в МИД.

В Вильнюсе у Кариньша запланирована встреча с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

С представителями правительства Литвы Кариньш обсудит двусторонние отношения стран, вопросы регионального сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе, поддержку Украины, а также другие актуальные вопросы международной повестки дня.

Во время визита также состоится церемония вручения ежегодной награды министерств иностранных дел Латвии и Литвы за выдающиеся достижения в исследовании, сохранении и укреплении наследия балтских народов. Впервые она была вручена в 2018 году.

Это будет первый визит Кариньша в Литву в должности министра иностранных дел.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram