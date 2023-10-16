Авиакомпания airBaltic по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) в понедельник планирует выполнить специальный эвакуационный рейс из Израиля, сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

МИД в сотрудничестве с airBaltic и другими странами ищет возможные решения для выезда из Израиля находящихся там латвийцев. До этого airBaltic обращалась к пассажирам индивидуально, предлагая альтернативные полеты — в другие даты или другими авиакомпаниями.

Диана Эглите сообщила сегодня утром телеканалу TV3, что имеющаяся на данный момент в МИД дел информация показывает, что запланированный рейс состоится сегодня утром. Все места в самолете заняты — рейсом будут пользоваться в основном граждане Латвии, но среди пассажиров будут также десять граждан Эстонии и трое граждан Литвы. Также будет несколько граждан Израиля, которые воспользуются рейсом airBaltic, чтобы вернуться из Латвии в Израиль.

Как отметила пресс-секретарь МИД, многие авиакомпании отменяют запланированные рейсы из Израиля, тем самым уменьшая возможности выезда из страны. Поэтому МИД попросил airBaltic выполнить специальный рейс Рига-Тель-Авив-Рига, чтобы желающие покинуть Израиль латвийцы могли вернуться домой.

По данным МИД и посольства Латвии в настоящее время в Израиле находятся 143 латвийца, которые ищут возможности выехать из страны. МИД призывает всех, кто хочет вернуться в Латвию, обращаться в консульский департамент МИД по круглосуточному телефону +371 26 33 77 11 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

В airBaltic сообщили, что на запланированном в понедельник рейсе будет 148 мест. Компания подчеркивает, что безопасность пассажиров, экипажа и полетов является ее приоритетом. airBaltic внимательно следит за ситуацией в Израиле и оставляет за собой право изменить время или отменить запланированный рейс.

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