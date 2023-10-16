С 16 октября по 8 декабря в рабочие дни на 45 рейсах поездов билеты будут на 20% дешевле, сообщили в АО Pasažieru vilciens.

Таким образом предприятие хочет побудить пассажиров пользоваться поездами в часы, когда пассажиропоток меньше.

В середине дня 20%-ная скидка на проезд будет распространяться на девять рейсов на маршруте Рига-Скулте-Рига, восемь рейсов на маршруте Рига-Айзкраукле-Рига, десять рейсов на маршруте Рига-Елгава-Рига, а также 18 рейсов на маршруте Рига-Тукумс- Рига.

Скидка на билеты будет применяться и в кассах, и на сайте Pasažieru vilciens, и в мобильном приложении, а также в поезде у кондуктора-контролера, если касса на станции закрыта.

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