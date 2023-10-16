С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Латвии возрастет с нынешних 620 до 700 евро, предусматривают поправки Министерства благосостояния к Правилам о размере минимальной зарплаты в рамках обычного рабочего времени и расчете ставки минимального тарифа за час работы.

По данным Министерства благосостояния, изменения разработаны на основании переходных правил Закона "О труде", согласно которым минимальная зарплата с 1 января 2024 года должна составить 700 евро.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), с 2018 по 2021 год доля работников, получавших минимальную заработную плату или ниже, находилась в диапазоне от 18,1% до 20,6% или одной пятой от всех работающих. В 2022 году доля получателей минимальной заработной платы была самой низкой за последние пять лет — до 16%.

Данные ЦСУ о численности работников, доходы которых были меньше или равными минимальной заработной плате, показывают, что в 2022 году, показывают, что в частном секторе таких насчитывалось 94 190 или 17,7% человек, в общественном (государственном) секторе — 26 032 или 11,4%. Всего минимальную зарплату или меньше получали 123 143 работника.

В период с 2019 по 2021 год доля тех, кто получает минимальную зарплату или даже меньше, незначительно выросла в общественном секторе с 11,4% в 2019 году до 13% в 2021 году, тогда как в частном секторе такой рост не был зафиксирован.

Во втором квартале 2023 года в Латвии было трудоустроено 887 600 человек или 64,4% населения в возрасте от 15 до 74 лет.

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