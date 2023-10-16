Совет по этике латвийских СМИ вынес вердикт насчет жалобы журналиста Яниса Домбурса на обложку журнала Privāta dzīve и жалобы Немецко-балтийской торговой палаты на портал Nra.lv. При этом совет не нашел нарушений в материале Delfi, где эстонский политический активист использовал слово "нацисты" в отношении партии EKRE.

Журнал Privātā Dzīve написал статью о мошенниках, которые рекламировали в Facebook возможность разбогатеть на инвестициях. Они использовали в том числе фейковые фотографии известных людей. На одной из них был изображен Янис Домбурс в наручниках, которого ведут в зал суда. Это фото появилось на обложке журнала, вышедшего 18 июля, причем с подписью Domburs ierauts starptautiskā afērā (Домбурса втянули в международную аферу) и Arests krāpšana, kauns… ("Арест за мошенничество, стыд"). По мнению журналиста, такая обложка выходит за рамки допустимого даже для желтой прессы. Люди, которые не прочитают статью, но увидят обложку, решат, что Домбурс не жертва аферы, а ее участник. На обложке нет никаких указаний, что фотография и текст — это фрагменты фейковых новостей.

Совет по этике встал на сторону Домбурса и посчитал публикацию нарушением этического кодекса. Аргументы издателя о том, что обложку нужно было рассматривать вместе со статьей, он посчитал неубедительными. Информация, созданная мошенниками, на обложке преподносилась как факт. Совет рекомендовал издателю, компании Žurnāls Santa, относиться к обложкам ответственнее.

На публикацию nra.lv "Россия потеряет в Украине еще и Кенигсберг" пожаловалась Немецко-балтийская торговая палата, которая увидела в статье удар по репутации. В материале рассказывалось, в частности, о мероприятии, которое торговая палата организовывала в 2014 году. Статья была размещена в разделе "Мир" и была сделана как информативный материал, однако в цитируемых фрагментах и введении содержались необоснованные утверждения, необоснованность которых раскрывалась в том числе в самой публикации.

Раскритиковал Совет по этике и еще несколько публикаций в латвийских СМИ.

Например, у Jauns.lv заголовок "Трагически оборвалась жизнь 17-летнего русского хоккеиста, его убийцы встречаются в том числе в Латвии". Речь шла о клещах — хоккеист умер от энцефалита — однако слово "убийцы" не было даже взято в кавычки. По мнению Совета, это создает негативный образ Латвии.

Совет рассмотрел также заявление читателя на статью портала Delfi "Эстония делает иначе. "Цель — не допустить приход нацистов к власти в Европе". Читатель посчитал, что использовать слово "нацисты" применительно к правым партиям вроде эстонской EKRE некорректно. Его использовал эстонский политический активист Тармо Юристо, но ни журналист, ни редакция никак не оценили и не прокомментировали это мнение, а слово "нацисты" вынесли в заголовок.

Совет по этике посчитал, что интервьюер задавал корректные и нетенденциозные вопросы, а по заголовку видно, что используется цитата из интервью. По мнению совета, задача медиа — отражать разные мнения, и, хотя слово "нацисты" в обществе действительно часто используется не к месту, у журналиста нет обязанности спорить с интервьюируемым и добавлять комментарии редакции к каждому интервью.

Было рассмотрено также заявление о том, что в издании Ziemeļlatvija главный редактор опубликовала свое мнение, а бывший глава самоуправления Валки Вентс Армандс Крауклис в интервью поделился своими мыслями. Совет посчитал то и другое правом на свободу слова.

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