Существует большая опасность того, что конфликт в Израиле может стать более масштабным, поэтому пока следует использовать все дипломатические средства, чтобы этого не случилось, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр обороны Латвии и исследователь внешней политики Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

На вопрос о том, как далеко может распространиться этот конфликт, министр ответил, что в первую очередь это будут соседние страны и базирующиеся там террористические организации, начиная с "Хезболлы" в Ливане. Однако в целом радикальные исламистские террористические организации достаточно широко распространены во всем регионе. Безусловно важную роль играет и Иран, который уже сообщил, что не будет смотреть на происходящее со стороны, заявил Спрудс.

Политик отметил, что в данной ситуации считается важным демонстрировать силу, как это уже делают и Израиль, и США, показывая, что ни один маневр не останется без ответа. "В то же время мы видим, что госсекретарь США активно пытается объехать регион, чтобы разрешить эту ситуацию дипломатически, по крайней мере, с соседними странами", — пояснил министр обороны.

Он признал, что подобные конфликты обычно отражаются и в более широком мире, где на передовой могут оказаться мирные жители, и в конкретном случае уже произошли теракты в Европе — во Франции и Бельгии.

"Мы видим, что исламский радикализм присутствует и в Европе. (..) Эти риски стали угрозой и, к сожалению, забрали человеческие жизни. Мы живем в век небезопасности. С одной стороны, мы видим агрессию России здесь, по соседству с нами — вторжение в суверенную страну, оккупацию территории и жертвы среди мирных жителей, и фактически можно говорить о террористических атаках на мирных жителей. Ну мы видим это и на Ближнем Востоке. Ясно, что и Европа от этого не застрахована полностью Эти тенденции небезопасности имеют более широкое внимание, в том числе на Европу и европейское общество", — сказал министр обороны.

Мы живем в век небезопасности, однако эта небезопасность волнообразно зависит от геополитической ситуации и амбиций государств, подытожил Спрудс.

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