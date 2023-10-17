Фирма Kings, частично принадлежащая жене председателя южнокурземской краевой думы Айвара Приедолса (ZZS), получила контракт на 400 000 евро на оказание услуг по обеспечению муниципальных пассажироперевозок. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Бюро по надзору за закупками.

Фирма Kings, частично принадлежащая жене председателя южнокурземской краевой думы Айвара Приедолса (ZZS), получила контракт на 400 000 евро на оказание услуг по обеспечению муниципальных пассажироперевозок. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Бюро по надзору за закупками.

Закупка разделена на две части. Первая включает в себя транспортные услуги по определенному маршруту, вторая — нерегулярные транспортные услуги для нужд самоуправления и подведосмтвенных ему учреждений в ряде курземских населенных пунктов.

По данным Firmas.lv, оборот Kings в 2022 году составил 12,78 млн евро, прибыль — 0,23 млн евро. Компания основана в 1993 году и работает в сфере оптовой торговли топливом, твердым и жидким и газообразным топливом и аналогичной продукцией, а также с розничной торговлей топливом на АЗС. Уставный капитал компании составляет 370 431 евро. Среди владельцев компании — Лора Приедола. Ей принадлежат 7,29% акций Kings.

Айвар Приедолс пояснил агентству LETA, что “оценил обстоятельства”, согласно которым его жена является совладельцем победившей компании. Мэр считает, что “с таким небольшим количеством акций в компании” его жена не может повлиять на принятие решений.

"Единственное решение, которое я вижу — это продажа акций, чтобы исключить любые сомнения относительно возможности конфликта интересов. Сегодня вечером мы с женой обсудим этот вопрос", — пообещал председатель южнокурземской краевой думы

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