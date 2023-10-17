В Европе можно ожидать новую волну антисемитизма и еще более масштабных протестов, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований, проректор Видземского университета Марис Анджанс, комментируя израильско-палестинский конфликт на Ближнем Востоке.

По мнению эксперта, такую реакцию можно ожидать на запланированное Израилем наземное вторжение в сектор Газа.

"Учитывая тот факт, что число жертв при наземном вторжении будет большим, можно ожидать и более масштабных протестов. Самый большой риск — это волны антисемитизма — нападения на синагоги, осквернение могил и святых мест. Кроме того, вдохновленные террористами могут ответить насилием", — сказал Анджанс.

Комментируя общий дискурс, эксперт заявил, что склонение европейских стран в пользу Израиля "является не чисто религиозным вопросом, а политически-стратегическим вопросом". Об этом свидетельствуют два аспекта — во-первых, многие чувствуют себя должниками за страдания еврейского народа во время Холокоста, во-вторых, Израиль поддерживают США. Учитывая тот факт, что, например, страны Балтии в случае необходимости также рассчитывают на поддержку США, "было бы неправильно выступать против США", подчеркнул эксперт. Следует учитывать и исторические связи. Так в ХХ веке многие выходцы из Советского Союза иммигрировали в Израиль, а арабский и персидский народы более чужды европейцам, пояснил ситуацию Анджанс.

При этом эксперт подчеркнул, что риски безопасности в Европе не следует преувеличивать, поскольку "были времена и похуже". Например, в первом и втором десятилетиях этого столетия, когда масштабные теракты, взрывы, наезд автомобилей на людей и тому подобное имело место в ряде европейских стран.

Анджанс считает, что европейские службы безопасности сейчас работают в усиленном режиме, и профессионализм служб с годами вырос. Это очевидно из того факта, что в ходе последних террористических атак в Европе не использовались взрывчатые вещества, которым обычно отдают предпочтение.

Как уже сообщалось, в Британии на демонстрации в поддержку палестинцев в Шеффилде вечером 10 октября протестующие сорвали израильский флаг с флагштока у городской думы. 14 октября несколько тысяч человек приняли участие в акции в поддержку палестинцев в Лондоне, а около 700 человек — в аналогичной акции в субботу на западе Германии, в Дюссельдорфе.

В Лондоне участники марша собрались возле штаб-квартиры британской общественной телекомпании BBC, вход в которую в субботу утром был замазан красной краской, поскольку протестующие возражали против отказа телекомпании назвать ХАМАС террористами. Затем участники марша прошли по Лондону с плакатами с надписями "Свободу Палестине", "Прекратить резню" и "Санкции против Израиля", чтобы провести митинг возле здания парламента и офиса премьер-министра Риши Сунака на Даунинг-стрит.

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