В конце сентября 2023 года депутат депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор ("Русский союз Латвии", РСЛ) сообщил, что в одном из детских садов в Латвии маленькую девочку "заставили приседать в присутствии других детей за каждое сказанное по-русски слово". Видеозапись с заявлениями Пагора была опубликована в соцсети TikTok. Delfi попытался выяснить, что на самом деле произошло.

Андрей Пагор опубликовал видео 26 сентября. По его словам, девочка обратилась к своей подруге на русском языке, и воспитательница заставила ее приседать. Остальные дети наблюдали за происходящим. Запись собрала более 100 тысяч просмотров, пользователи опубликовали под ней сотни комментариев.

В разговоре с Delfi Пагор заявил, что речь идет о действиях конкретной воспитательницы в одной из групп детсада. "Есть уже как минимум три-четыре случая", — отметил депутат, однако назвать детский сад отказался. "Жалобы поступили от нескольких родителей. Мы написали жалобы в Управление образования. Родители сначала пытались договориться с директором, говорили с воспитателями, им эти ситуации обещали прекратить. Но этого не произошло, поэтому обратились в Управление образования", — сообщил Пагор. Политик заявил, что родители попросили его помочь оформить заявления.

"Одна мама искала психиатра для своего ребенка, потому что они увидели последствия мер, которые применяет воспитатель", — подчеркнул он.

"Не наказание, а переключение внимания"



Delfi обратился в Управление образования Елгавского края с просьбой подтвердить или опровергнуть слова Пагора. Специалист Елгавской краевой думы по связям с общественностью Эния Крейцберга-Капса сообщила, что жалобы в Управление образования действительно поступили. Речь идет о детском саде "Саулите" (Saulīte), расположенном в Ане (Ценская волость, Елгавский край).

Несколько родителей утверждают, что их дети подвергаются моббингу и унижениям, когда они используют в группе русский язык, отметила Крейцберга-Капса. "Управление образования рассмотрит заявления в установленном законом порядке", — подчеркнула она.

В конце сентября один из родителей детей был приглашен на встречу для обсуждения конфликтной ситуации в группе. У него также была возможность наблюдать за занятиями. Затем руководство детсада "Саулите" решило 4 октября организовать встречу для родителей. На встрече присутствовали педагоги детского сада, специалисты Управления образования, в том числе специалист в области прав ребенка. На встрече родителям разъяснили принципы использования государственного языка в детском саду, а также применяемые в процессе обучения методы.

По словам Крейцберги-Капсы, педагоги уделяют внимание тому, на каком языке дети общаются между собой. В детсаду ежедневно используют различные способы переключения внимания с помощью двигательной активности. Вариации разных движений воспитатель выбирает вместе с детьми. "Это не применяется в качестве наказания", — пояснила Крейцберга-Капса.

Управление образования планирует подать на Пагора заявление в полицию, поскольку не исключает, что его заявления разжигают межнациональную рознь и "противоречат националистическим взглядам" (в оригинале: Tā kā šajā situācijā ir iesaistījies Jelgavas pilsētas domes deputāts, kura rīcība rada aizdomas par pretnacionālistiskiem uzskatiem, kurus iespējams var vērtēt kā nacionālā naida kurināšanu, Izglītības pārvalde, neatstājot šo notikumu bez ievērības, vērsīsies ar iesniegumu Valsts policijā" — Ред.).

Представитель Земгальского регионального управления Госполиции Рута Страутниеце сообщила, что к 17 октября в Госполицию не поступало жалоб в связи с информацией, опубликованной депутатом Пагором в соцсетях.

В распоряжении Центра содержания образования (VISC) нет информации об этом или похожих случаях в дошкольных учебных заведениях. "Если вы располагаете информацией о возможных нарушениях в работе учебного заведения, призываем проинформировать об этом надзорные учреждения, в том числе Службу качества образования, Государственную инспекцию по защите прав детей, а также муниципальное управление образования", — сообщили Delfi в VISC.

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