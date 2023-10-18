Одна из проблем Латвии в государственном секторе — некомпетентность и бесхозяйственность. Особенно это заметно в отрасли здравоохранения, заявил в интерьвю газете Diena новый глава Минздрава Хосам Абу Мери.

Министр признал, что в результате некомпетентного ведения хозяйства в больницы Латвии закупается оборудование, которое потом фактически простаивает. Глава Минздрава заявил, что готов бороться с такой системой.

"Мне, Абу Мери, нечего терять. Если мне и моей семье не угрожают физически, я готов воевать. [...] Никто не может отнять у меня знания в области медицины, никто не может отнять у меня контакты в отрасли, в том числе и в медицинской промышленности. Даже если для меня в Латвии двери во всех учреждениях будут закрыты, я найду работу, не останусь без средств к существованию. Я не из тех министров, которые не знают, что делать после после потери должности. Я не боюсь. И, кроме того, у меня есть политическая поддержка, чтобы привести систему в порядок", — добавил политик.

Абу Мери указал, что "война" не является самоцелью — вместо этого он предпочел бы конструктивную работу с представителями отрасли здравоохранения, "чтобы пациент чувствовал себя хорошо".

"Оцифровка, укрепление первичной медико-санитарной помощи и повышение потенциала, в том числе качественное обслуживание в любом месте Латвии. Не закрывать ни одну больницу, а приводить в порядок, улучшать", — перечислил свои приоритеты министр.

Он также напомнил про свое обещание стремиться к снижению цен на лекарства, которые в Латвии на 30-40% дороже, чем в соседних странах.

"По соседству идентичные лекарства от одних и тех же производителей значительно дешевле, чем у нас. Этот вопрос должен быть решен, и у меня есть план. Повторюсь — не собираюсь ни с кем воевать и тратить свои силы и силы предпринимателей. Бизнесмену нужно сотрудничать со страной — ты хочешь зарабатывать, хорошо, но ты не должен зарабатывать, например, 100 евро, пока я остаюсь с пустым карманом. Для меня неприемлемо, что вы, как торговец лекарствами, становитесь миллионером, а я, пациент, становлюсь бедным. В конце концов, у меня больше не будет возможности покупать у вас лекарства", — указал министр.

Абу Мери также высказался по поводу вакцин против Covid-19, которые Латвия вынуждена покупать после окончания пандемии из-за заключенных ранее договоров. Абу Мери признал, что ни Латвия, ни Европейский Союз в целом не могут полностью отказаться от договоров и "мы должны покупать эти вакцины в соответствии с заключенными договорами".

"Но есть и хорошие новости — есть договор с производителем на изготовление и поставку нескольких миллионов доз, из которых Латвия в настоящее время сократила объем поставки на 800 000 доз, а остальные распределены на несколько лет. Это позволило стране сократить расходы на неиспользованные дозы вакцины вдвое. В любом случае, мы создали возможность сократить изначально ожидаемые расходы, но в то же время не можем не платить вообще", — заключил министр.

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