На данном этапе ни одному латвийскому высшему учебному заведению не удалось "пробиться" в первую тысячу лучших вузов мира, а Рижский университет Страдиня упал на 900 позиций, сообщает портал LSM.LV. Главная причина — при составлении рейтинга вузов теперь применяются иные критерии: все больше внимания уделяется качеству исследовательской работы.

Один из важнейших рейтингов в сфере высшего образования — рейтинг, составляемый британским изданием о высшем образовании Times Higher Education. В этом рейтинге фигурируют четыре латвийских университета. Хотя попадание в число 1900 лучших высших учебных заведений мира можно расценивать как хороший результат, позиции Латвии все же нельзя считать удовлетворительными.

Падение Рижского университета Страдиня

Последний рейтинг 2024 года принес особенно неприятные новости для Рижского университета Страдыня.

"В предыдущие годы мы фактически были ближе всего к желанным 500 лучшим университетам мира. Мы были между 500-й позицией и 600-й позицией, в прошлом году — между 600-й и 800-й. Но в этом году впервые правила анализа изменились, поскольку аналитики теперь смотрят большев на достижения в международных исследованиях и вложения университета в науку", — пояснил ректор РГУ Айгарс Петерсонс.

В последнем рейтинге РГУ занимает в категории ниже 1500-е место. Действительно, критерии оценки в рейтингах Times Higher Education существенно изменились. В этом году весьма значительную часть результата составляют достижения науки. Например, одним из важных показателей является количество научных публикаций и частота их цитирования.

В новом рейтинге Рижский университет Страдиня упал ниже 1500-го места. ействительно, критерии оценки в рейтингах Times Higher Education существенно изменились. В этом году весьма значительную часть результата составляют достижения науки. Например, одним из важных показателей является количество научных публикаций и частота их цитирования.

Хотя в последние годы количество публикаций в Рижском университе Страдиня существенно возросло: если в 2017 году было 179 международных публикаций, то в 2022 году — 496.

"Все латвийские университеты находятся между первой тысячей и второй тысячей университетов. Что это значит? Это значит, что проблема носит системный характер.

Проблема касается высшего образования и науки в целом. И причина в хронически недостаточном финансировании высшего образования в Латвии", — считает Айгарс Петерсонс.

РТУ: рейтинг важен для привлечения иностранных студентов

Самое высокое место среди вузов Латвии занимает Рижский технический университет (РТУ), который фактически делит его с Латвийским университетом. РТУ в этом году пережил небольшой подъем и с оптимизмом смотрит в будущее, однако по-прежнему находится в категории ниже 1000-го места.

Административный директор Юрис Ильин заявил, что сейчас одна из задач ректора РТУ — вывести учебное заведение в число пятисот лучших. Ильин пояснил, что место в рейтинге важно не только для того, чтобы понять, как учебное заведение выглядит на фоне мира, но и для привлечения студентов.

"Особенно иностранных студентов. Говорят, что прежде чем поступить в вуз, они смотрят, какое место учебное заведение занимает в рейтингах. Местных студенты смотрят немного меньше. Но наши внутренние опросы также показывают, что зарубежные рейтинги — это одна из трех важнейших вещей. Когда студент выбирает, куда поступать. Два других — это страна, в которую он собирается, какая ситуация. Второе — стоимость обучения и качество. И третье — рейтинги", — рассказал Ильин.

Доля иностранных студентов также учитывается при оценке вузов. По этому показателю РТУ занимает 642-е место, и на данный момент около 30% студентов вуза — выходцы из зарубежных стран. Кроме того, очень важно участие в международных мероприятиях и конференциях. Но, конечно, для этого тоже нужны деньги.

ЛУ: даже, чтобы остаться на месте — надо бежать очень быстро

То, что финансы являются болезненным вопросом, говорит и ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс. По его словам, поскольку в последние годы в университетские рейтинги входят и высшие учебные заведения из быстро развивающихся стран Азии.

"Мне приходит на память история из "Алисы в стране Чудес" о беге с королевой ("Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" — так звучит цитата из известного произведения-Ред). Чтобы сохранить свое место в рейтинге, нужно очень много работать, нужно бежать изо всех сил. Но чтобы вырваться вперед надо бежать еще быстрее. То, что нужно бежать еще быстрее, связано с тем, что в рейтингах, особенно в последние годы, продолжают появляться другие высшие учебные заведения", — сказал Муйжниекс.

Ректор ЛУ указал на то, что несколько стран Юго-Восточной Азии вложили миллиарды долларов были инвестированы в университеты, рейтинги университетов стали приоритетом стали для этих государств. И это означает, что место в рейтинге стоит дорого.

Странам с небольшой, относительно медленно растущей экономикой может стать все труднее достичь высших позиций. Важно не только государственное финансирование высшего образования и науки, но и способность университета, например, привлекать высококвалифицированных ученых.

Самый успешный вуз в Балтии — Тартуский университет

Традиционно самый успешный вуз Балтии — Тартуский университет, который занимает высокие позиции в рейтинге Times Higher Education. За последние десять лет вуз поднялся с 400-го на высокое 200-е место. Однако в этом году наблюдается небольшой спад, и проректор Тартуского вуза Мари Моор также указывает на растущую конкуренцию, особенно со стороны Ближнего Востока. Поэтому в Тартуском университете больше внимания уделяется не общей позиции, а отдельным научным показателям.

"Если результат по этим показателям увеличивается, но наш общий рейтинг снижается, то это означает, что есть университеты, которые в каком-то смысле мошенничают. Например, Саудовская Аравия покупает выдающихся ученых и таким образом получает высокие позиции в этих рейтингах. Они также десятки раз обращались ко мне на международных конференциях, пока я была в списке широко цитируемых ученых", — сказала Моор.

Проректор пояснила — если достижения падают по отдельным показателям, то проблемы в самом вузе. Сейчас Тарту стагнирует, и университету еще предстоит выяснить, почему. Однако Моор признала, что одной из причин может быть и застой в финансировании науки в Эстонии. Уже несколько лет он составляет 1% от валового внутреннего продукта, но этого недостаточно.

Несмотря на застой, Тарту тем не менее зарекомендовал себя как очень сильный научный университет. Моор отметила, что большое значение имеет работа на международном рынке, которая дает возможность не только продвигать себя, но и привлекать финансирование и высококлассных специалистов.

В Латвии слабое финансирование науки

Слабое финансирование науки- проблема Латвии. В 2021 году все инвестиции в исследования и развитие составили 0,75% валового внутреннего продукта (ВВП). В европейских странах в среднем они составляют 2,3% ВВП. В Латвии доля государственных вложений только 0,27% — намного меньше, чем в Эстонии.

Представители отрасли подчеркивают, что без существенного увеличения финансирования серьезных улучшений не будет. Кроме того, будет все сложнее конкурировать и за существующие позиции.

Директор Департамента высшего образования МОН Янис Пайдерс рассказал о планах Министерства образования и науки (МОН) рассказал, что в бюджете 2024 года

предусмотрено увеличение расходов под науку. Прирост составит по сравнению с предыдущим годом — 10 млн евро. "Достаточно ли этого для покрытия дефицитв в науке и вложениях? Нет", — признает Пайдерс.

Латвии еще предстоит пройти долгий путь в укреплении науки. До тех пор, вероятно, будет сложно добиться существенного повышения рейтингов.

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