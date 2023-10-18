Во время военных действий трудно представить себе политический диалог по решению конфликта между Израилем и Палестиной, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич. В свою очередь, глава правительства отметила, что Латвии важно "не терять фокус в отношении Украины".

Президент отметил, что решение по этим странам долгое время совпадало с позицией и Латвии, и в целом Евросоюза (ЕС), оно также зафиксировано в нескольких документах Совета безопасности ООН и резолюциях Генеральной ассамблеи ООН. Как отметил Ринкевич, этот вопрос обсуждается уже 30 лет, в течение которых были и моменты оптимизма, и пессимизма.

"За прошедшие годы были ситуации, когда и одна, и другая стороны питали надежды, но были и обострения. Сейчас нужно бороться с террористической организацией ХАМАС. 7 октября произошло не первое нападение, теракты были и до этого ", — сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что по Тель-Авиву, Иерусалиму и другим городам Израиля наносятся ракетные удары, по-прежнему остаются захваченными заложники, судьба которых не известна. Президент подчеркнул, что никакой политический процесс сейчас невозможен. Он предположил, что после того, как удастся добиться деэскалации конфликта, придется искать политические решения, которое могут предложить ООН и страны региона.

"В конце концов дело дошло до открытой войны. Пока война будет продолжаться, трудно представить, чтобы кто-то говорил, что нужно обсудить решение конфликта между двумя странами. Цель остается, но реальна ли и достижима, скажу честно — не знаю", — сказал президент.

По словам президента, еще вчера была надежда, что состоится встреча президента США, короля Иордании, президента Египта и администрации Палестины, однако из-за событий в Газе встреча была отменена.

Со своей стороны премьер-министр отметила, что во время встречи глав правительств Европы была достигнута договоренность о том, что в этих условиях нельзя терять фокус в отношении Украины, что важно для Латвии.

"Странам региона важно помнить, что нельзя терять этот фокус. Важно продолжать всю обещанную поддержку Украине, несмотря на конфликт в Израиле и секторе Газа. Мы должны помогать людям. Наша обязанность как ЕС — оказывать гуманитарную помощь и политическую поддержку, насколько это возможно. Европа готова включиться и помогать в любых мирных переговорах, потому что это в наших общих интересах", — подчеркнула Силиня.

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