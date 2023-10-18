Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества призывает установить, что украинские дети должны учиться в латвийских школах.

На заседании комиссии прозвучала информация о том, что около 4000 детей школьного возраста из Украины, которые живут в Латвии, учатся дистанционно в украинских школах. В свою очередь, в Эстонии и Литве украинские дети обязаны учиться в местных школах.

Депутаты Ингмарс Лидака и Раймонд Бергманис ("Объединенный список") отметили, что можно было бы установить в законодательстве, что со временем украинские дети должны учиться в школах Латвии, чтобы своевременно способствовать их интеграции в общество.

Председатель комиссии Гунарс Кутрис (СЗК) подчеркнул, что комиссия с этим предложением обратится в Министерство образования и науки (МОН). Лидака отметил, что предложение также можно подать в Комиссию по образованию, культуре и науке.

В свою очередь, в Министерство финансов комиссия планирует обратиться с призывом к проживающим в Латвии украинцам получить возврат налога за обоснованные расходы.

Депутаты на заседании критически оценили тот факт, что обучение жителей Украины латышскому языку недостаточно организовано на государственном уровне, поскольку занятия доступны только децентрализованно и в меньшей степени для тех, кто проживает за пределами Риги.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram