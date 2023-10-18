В связи с растущими рисками безопасности на Ближнем Востоке, которые оказывают негативное влияние и на ситуацию с безопасностью в Ливане, Министерство иностранных дел призывает латвийцев без необходимости не посещать эту страну, особенно южные регионы.

Как отмечает МИД, ситуация с безопасностью в Ливане может быстро измениться и существует риск ее эскалации, особенно в приграничных регионах с Сирией и Израилем.

Кроме того, в стране высок риск терроризма, который может затронуть в том числе места, часто посещаемые иностранцами, такие как отели, рестораны, туристические достопримечательности, торговые центры и супермаркеты.

МИД настоятельно рекомендует путешественникам следить за развитием событий и избегать участия в акциях протеста и демонстрациях. Если ситуация в Ливане ухудшится, существует вероятность изменения времени рейсов самолетов.

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