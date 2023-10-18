Как отмечает МИД, ситуация с безопасностью в Ливане может быстро измениться и существует риск ее эскалации, особенно в приграничных регионах с Сирией и Израилем.
Кроме того, в стране высок риск терроризма, который может затронуть в том числе места, часто посещаемые иностранцами, такие как отели, рестораны, туристические достопримечательности, торговые центры и супермаркеты.
МИД настоятельно рекомендует путешественникам следить за развитием событий и избегать участия в акциях протеста и демонстрациях. Если ситуация в Ливане ухудшится, существует вероятность изменения времени рейсов самолетов.
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