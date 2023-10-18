Парламентская фракция "Объединенного списка" (ОС) обратилась в Генеральную прокуратуру по поводу возможной подделки документов в Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, сообщила агентству LETA представитель ОС Мудрите Грундуле.

На прошлой неделе законопроект об отмене закона о терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте был снят с рассмотрения на заседании Сейма, но депутат ОС Эдвардс Смилтенс с трибуны парламента заявил, что Комиссия по народному хозяйству не принимала решение отозвать законопроект из повестки дня, поэтому документ с подписью председателя комиссии Скайдрите Абрамы ("Прогрессивные") был незаконным.

Отвечая на вопрос о заявлении ОС в прокуратуру, Абрама категорически отвергла обвинения в соответствующей ситуации. Политик подчеркнула, что на заседании комиссии был кворум. В этом можно убедиться, обратившись к сотрудникам комиссии, а также к соответствующим депутатам, заявила она.

Абрама еще будет консультироваться с юристами, чтобы оценить, стоит ли подавать иск против Смилтенса за клевету или "тотальную и бесчестную клевету". Политик допускает такой шаг после того, как в среду Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям не усмотрела нарушений этики в высказываниях Смилтенса.

Глава Комиссии по народному хозяйству считает, что обвинения в ее адрес являются "вопиющим нарушением этики", которое балансирует на стороне уголовно наказуемой деятельности, клеветы.

Смилтенс подчеркнул, что работа Сейма и комиссий должна быть законной, поскольку любое существенное отклонение от процесса принятия закона означает, что эти решения могут быть оспорены и признаны недействительными. "Таким образом — путем нарушения регламента Сейма, законов — очень серьезно дискредитируется репутация и надежность Сейма", — подчеркнул бывший спикер парламента.

Политик признал, что из-за этой ситуации мог "потерять друга", но Смилтенс не мог не реагировать на нее. Депутат указал на то, что еще до заседания Сейма 12 октября, на котором должен был рассматриваться законопроект, депутаты ОС обращали внимание на эту ситуацию, но Абрама по-прежнему не признала ошибку.

Депутат подчеркнул, что, да простят его коллеги, но он не потерпит "грубого топтания" установленных в Сейме процедур и порядка.

Как сообщила Грундуле, ОС обратился к генпрокурору Юрису Стукансу с призывом оценить возможный факт подделки документов в Комиссии по народному хозяйству, а также другие существенные обстоятельства, связанные с вопросом национальной безопасности, в результате которых замедлился вынос законопроекта "О признании недействительным Закон о терминале СПГ в Скулте" на рассмотрение на заседании 12 октября.

ОС утверждает, что из аудиозаписи заседания комиссии следует, что оно завершилось рассмотрением вопроса, связанного с поправками в Законе о дорожном движении. В свою очередь, в протоколе заседания написан текст, который нельзя услышать в аудиозаписи.

В записях указано, что после закрытия заседания Абрама обратилась к депутатам по поводу того, что она забыла один вопрос в разделе "Разные вопросы" и спросила парламентариев, не возражают ли они, если вышеуказанный законопроект будет снят с повестки заседания Сейма 12 октября.

Как отмечает ОС, в протоколе указано, что Абрама пояснила — предложение связано с полученными новостями о повреждении газопровода Balticconnector в Финском заливе, а депутаты не возражают против предложения главы комиссии. После этого Абрама обратилась в Президиум Сейма с соответствующим письмом.

ОС подчеркивает, что у членов комиссии, докладчика законопроекта Андриса Кулбергса (ОС) и Линды Матисоне не было информации о том, что на этом заседании комиссии могут снова что-то решать по законопроекту.

"У них не было информации о составе членов принявшей такое решение комиссии, наличии кворума и голосовании, а также о сопровождающих принятие такого решения дискуссиях", — говорится в заявлении политической силы. ОС напоминает, что согласно Регламенту Сейма решения в комиссии могут быть приняты абсолютным большинством голосов присутствующих членов комиссии.

Также из протокола заседания Комиссии по народному хозяйству не следует, что такое голосование о невнесении законопроекта на рассмотрение в Сейм вообще состоялось.

"В свою очередь 12 октября 2023 года состоялось внеочередное заседание КОмиссии по народному хозяйству, аудиозапись которого доступна на соответствующей странице сайта Сейма, но соответствующий протокол, в котором председатель комиссии Абрама, путаясь в своих разъяснениях, рассказывала членам комиссии, как прошло заседание Комиссии по народному хозяйству 11 октября по принятому решению по законопроекту пока не оформлен", — отмечают представители ОС.

Из аудиозаписи следует "необоснованное утверждение" Абрамы о том, что решение не вносить законопроект на рассмотрение в Сейм было как соответствующим "предложением", без упоминания имени и фамилии инициатора, так и "принятием" членов комиссии. При этом Абрама не сумела объяснить, был ли кворум для принятия решения, лишь добавила, что была "поддержка".

ОС отмечает, что первая часть 327-й статьи Уголовного закона предусматривает уголовную ответственность за подделку документа либо за выдачу или использование поддельного документа, зная о том, что документ фальшивый, если это было сделано должностным лицом.

Политическая сила также указывает, что из решения Департамента по уголовным делам Сената Верховного суда Латвии от 2013 года следует, что суд дал оценку доктринальным выводам и признал, что "фальсификацию по смыслу отдельных статей Уголовного закона (..) следует понимать также (..) как осознанное включение несоответствующей действительности информации в документ, составленный государственным должностным лицом или иным специальным субъектом".

В этом решении суда также указано, что "под подделкой документов по смыслу 327-й статьи Уголовного закона следует понимать не только фальсификацию материала этих документов, но и случаи, когда лицо, имеющее право на составление документа, включило в него факты или события, не соответствующие действительности".

По мнению фракции ОС, при принятии решения о продвижении законопроекта были допущены серьезные нарушения, в том числе фальсификация документов.

"Учитывая общественную значимость возможного нарушения закона и его возможное влияние на вопросы национальной безопасности Латвии, а также влияние на репутацию законодателя, "Объединенный список" призывает генпрокурора провести расследование инцидента с огромной тщательностью и в кратчайшие сроки", — говорится в заявлении партии.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram