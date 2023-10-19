В случае необходимости Латвия будет готова организовать еще один репатриационный рейс из Израиля, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Она отметила, что Министерство иностранных дел (МИД) тщательно следит за ситуацией в Израиле, которая очень нестабильна. Однако пока нет необходимости в организации еще одного репатриационного рейса в Латвию.

"Если у нас появятся граждане, которые хотят вернуться, то мы свяжемся с ответственными службами и нашей авиакомпанией, и в случае необходимости организуем рейс", — пообещала премьер.

Первый репатриационный рейс для граждан Латвии из Израиля состоялся в понедельник, 16 октября. После этого в МИД сообщили, что те граждане, которые хотели выехать из Израиля, нашли возможность сделать это либо репатриационным рейсом, либо каким-то другим способом.

В то же время в МИД отметили, что нельзя исключить, что по мере развития ситуации другие постоянно проживающие в Израиле граждане Латвии захотят выехать из страны. Таких людей в Израиле около 5000.

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