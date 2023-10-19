В пятницу и субботу, 20 и 21 октября, в Латвии будет прохладная и ветреная погода, в воскресенье, 22 октября, ветер утихнет и температура воздуха начнет повышаться, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды.

В последний рабочий день недели ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег и дождь, ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Восточный, северо-восточный ветер порывами усилится до 9-14 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива — до 17 метров в секунду. На большей части территории страны температура воздуха составит +2…-3 градуса ночью и +1…+5 градусов днем.

В субботу восточный ветер станет сильнее, в Курземе ожидаются порывы скоростью до 16-21 метра в секунду. Днем Латвии с юго-запада достигнет обширная зона осадков — дождь и мокрый снег. Температура воздуха не превысит +1…+6 градусов.

Осадки ожидаются и в ночь на воскресенье, а днем уже лишь местами пройдет небольшой дождь, ветер станет слабее. Температура воздуха поднимется до +3…+9 градусов, местами в Курземе под солнечными лучами воздух прогреется до +12 градусов.

Ожидается, что в начале следующей недели по всей стране температура воздуха поднимется до +9…+13 градусов и временами будут идти дожди. Возможно, со среды похолодает и усилится восточный, юго-восточный ветер, однако и в конце месяца температура воздуха периодически может подниматься чуть выше +10 градусов, время от времени также ожидаются дожди.

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