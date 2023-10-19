Латвия вместе с другими странами Евросоюза последовательно выступает за решение для двух стран — Израиля и Палестины, отметил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Как сообщил агентству LETA советник политика Сандрис Сабаев, министр подчеркивает, что на уровне всех стран ЕС эта позиция была повторно утверждена 15 октября, когда Совет ЕС принял заявление об общей позиции ЕС по Ближнему Востоку.

Кариньш подчеркнул, что позиция также имеет однозначную поддержку международного сообщества, которая, среди прочего, закреплена рядом международных соглашений и резолюций Совета безопасности ООН. По мнению Кариньша, мирное сосуществование двух стран является единственным долгосрочным решением конфликта.

"Такую позицию мы последовательно поддерживали в своих контактах с Израилем и администрацией Палестины. Сейчас самое главное — работать над остановкой конфликта и предотвращением более широкой эскалации, чтобы можно было вернуться к политическому диалогу в соответствии с международными параметрами", — отметил Кариньш.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram