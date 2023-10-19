В четверг, 19 октября, на переговорах Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) и Министерство образования и науки (МОН) не пришли к единому представлению о том, каковы причины нехватки финансирования на повышение зарплат учителям, сообщило агентство LETA.

В четверг представители LIZDA встретились с представителями Министерства образования и культуры, чтобы запросить разъяснения по выделению бюджетных средств на целевую дотацию и порядок ее расчета.

В качестве основных причин снижения заработной платы учителей, зафиксированного в некоторых местах, было названо уменьшение количества учащихся или нагрузки.

На основании анализа имеющейся в распоряжении МОН информации был сделан вывод, что зарплаты учителей в основном все же увеличили, подтвердила Эдите Канавиня, представитель Департамента образования МОН. В качестве же основных причин снижения некоторых зарплат она назвала сокращение количества учеников или нагрузки, но есть и случаи, которые министерство будет обсуждать индивидуально с самоуправлениями. По оценкам министерства, число учителей, у которых снизилась зарплата, невелико.

Канавиня сообщила, что пока в министерство не поступило ни одного заявления от самоуправлений о проблемах с расчетами государственной целевой дотации, однако у муниципалитетов еще есть возможность пересмотреть свою тарификацию до конца октября.

В ходе встречи представители профсоюза согласились с министерством, что снижение зарплаты может быть связано с изменением количества учащихся или снижением нагрузки. Председатель LIZDA Инга Ванага также отметила, что государственная дотация, предоставленная в январе, была использована для повышения ставки, а не для балансировки рабочей нагрузки. Также некоторые самоуправления сократили свои инвестиции в заработную плату учителей, а также перераспределили целевые госдотации.

В то же время профсоюз не исключает, что выделенное финансирование на зарплату с сентября по декабрь окажется на 12,47 млн ​​евро меньше, чем должно быть. Советник министра образования и науки по аналитическим вопросам Янис Салминьш подтвердил, что понимает обеспокоенность профсоюза правильностью расчетов целевых дотаций, поэтому сейчас ведется работа над разработкой модели финансирования программы, которая будет предусматривать более прозрачную процедуру распределения средств.

"Мы сейчас говорим о 2% учителей, у которых мы определили проблемы, и действительно есть места для переговоров с самоуправлениями, чтобы они пояснили целевых дотаций. Сейчас ни одно самоуправление к нам не обратилось", — добавила парламентский секретарь МОН Силвия Рейнберга ("Новое Единство"). Она повторила, что министерство обратилось в Госконтроль и Министерство финансов, чтобы понять, в каких самоуправлениях распределение дотаций осуществлено неточно.

Как сообщалось, в LIZDA ранее сообщили агентству LETA, что в ряде самоуправлений выплаченной государством в этом месяце целевой дотации недостаточно для обеспечения повышения зарплат учителей и введения балансировки нагрузки.

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