В центре Риги завершаются работы, которые все лето и осень вызывали неудобства для рижан. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал председатель правления компании Eiropas Dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис.

По его словам, строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica набирает темп.

"Мы рады прогрессу в Риге. Все идет по плану - мы набираем темп, чтобы развивать работы ещё больше. В первые годы денежный поток не позволял делать все масштабно и быстро, как мы могли бы. Нынешнее финансирование даёт нам возможность развернуться", — отметил Вингрис.

Он добавил, что уже сейчас в центре Риги можно увидеть эстакады, уровень будущих платформ.

"Вы можете увидеть, где эти платформы будут, где пройдут новые рельсы. Уже виден уровень помещений ожидания. Это позволяет понять масштаб нового здания Центрального вокзала. Прогресс очевиден", — указал Вингрис.

Глава компании подчеркнул, что самые большие трудности для рижан позади.

"Улицы Лачплеша и Дзирнаву уже открыты для пешеходов и движения транспорта. На этой неделе возобновится движение по улице Прагас. По плану идут и остальные работы, которые ведет Рижская дума, чтобы приспособить город к проекту Rail Baltica. Но кое-где еще приходится потерпеть. Неудобства будут, когда мы начнем работы на левом берегу Даугавы. Но это будет не в этом и не в следующем году", — прогнозирует специалист.

Глава Eiropas Dzelzceļa līnijas особо отметил, что уже в этом году начнется строительство первых 13-ти километров железнодорожных путей в окрестностях Иецавы.

"Это позволяет полученное от Европейской комиссии финансирование в размере 928 миллионов евро. Это – самая большая сумма, которую мы получили за последние 10 лет. Закупка завершена. И уже в ближайшие дни строители начнут подготовительные работы", — указал Вингрис.

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