Надписи “Я русский” в Латвии не запрещены законом, однако они могут оставлять поле для интерпретаций — в том числе противоречащих латвийским законам. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

Как отмечает издание со ссылкой на опрошенных юристов, наклейки с заявлением “Я русский” не находятся под автоматическим запретом. Это же говорит и Госполиция, ранее объявившая, что будет требовать снимать — независимо от прочих обстоятельств — все такие надписи, появившиеся на автомобилях в Латвии.

Юристы указывают, что развитие каждой конкретной ситуации зависит от ее контекста, намерений “хозяина” наклейки и от того, как трактуют право сотрудники полиции. Четких разъяснений, почему сотрудники полиции будут требовать снять все такого рода наклейки, портал от пресс-службы ведомства не получил.

Вместе с тем Rus.LSM.lv отмечает, что надписи “я русский” подпадают под право меньшинства использовать в частной информации свой язык — это международное обязательство Латвии. Прямого запрета на конкретный текст (в отличие от некоторых символов или действий) в законодательстве нет.

Ранее в конце сентября пользователи соцсетях обратили внимание на наклейки “Я русский” и т. п. на стеклах автомобилей. Они сочли, что это начатый в Эстонии прокремлевский флешмоб, пришедший в Латвию. Возникли дискуссии о законности таких наклеек и о наличии или отсутствии запрета на них.

Подробный разбор ситуации с комметариями юристов и правозащитников — читайте на сайте Rus.LSM.lv.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram