НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря в связи с повреждением подводной инфраструктуры, заявил альянс. В пятницу в Эстонию прибудут два тральщика, сообщает LETA.

Новые меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и беспилотников. Кроме того, в Балтийском море будет развернута флотилия из четырех тральщиков НАТО.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, решение НАТО усилить патрулирование в регионе Балтийского моря как на море, так и в воздухе демонстрирует бдительность союзников и их готовность действовать.

"Решение не означает увеличения военной угрозы. Однако это подтверждает крепкие союзнические отношения и тот факт, что НАТО считает безопасность критически важной инфраструктуры очень важной", - сказал Певкур.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония в четверг получила подтверждение того, что повреждение подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией, вероятно, носит техногенный характер, и ведется расследование для выяснения обстоятельств повреждения кабеля связи между Эстонией и Швецией.

"Непрерывность критически важных соединений Эстонии гарантирована, нет никакой угрозы. В расследовании инцидентов в Балтийском море Эстония, Финляндия и Швеция тесно сотрудничают, и мы держим наших союзников по НАТО и партнеров в Европейском союзе в курсе происходящего. Вместе с нашими союзниками мы повысили бдительность в отношении того, что происходит в Балтийском море, и предприняли шаги по защите критически важных соединений в Балтийском море. При этом я приветствую сегодняшнее решение НАТО направить дополнительные патрули в Балтийское море, включая самолеты, дроны и корабли", - сказал Цахкна.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и оставаться в тесном контакте с нашими союзниками Эстонией и Финляндией, а также с нашим партнером Швецией", - заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт.

"НАТО продолжит корректировать свою морскую позицию в Балтийском море и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших союзников", - добавил он.

После диверсии на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года НАТО усилила патрулирование вблизи критически важных объектов подводной инфраструктуры и внедряет технологические инновации, включая беспилотники, для более эффективного обнаружения подозрительной активности.

В начале этого года НАТО создала координационную ячейку по подводной инфраструктуре для углубления взаимодействия между правительствами, военными, промышленными кругами и НАТО, а затем создала Центр безопасности критической подводной инфраструктуры при военно-морском командовании альянса.

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