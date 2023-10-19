Если будет выявлена вина России в недавнем повреждении подводной инфраструктуры, НАТО должна закрыть Балтийское море для судоходства. Об этом в эфире Латвийского телевидения заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент призвал дождаться результатов расследования инцидентов с повреждениями подводных коммуникаций, однако указал, что НАТО уже приняло решение об усилении патрулирование Балтийского моря.

"Я бы сказал, что если мы увидим подобные инциденты, то, в моем понимании, НАТО просто должно было бы фактически закрыть Балтийское море для судоходства. Это можно сделать. Конечно, это также вопрос целого ряда международного морского права", — признал Ринкевич.

Он добавил: если по итогам расследования, проведенного Финляндией и Эстонией, “будет четко доказана вина России” в повреждении инфраструктуры, дискуссия должна заключаться в том, каким образом закрыть Балтийское море.

Уже сообщалось, что НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря в связи с повреждением подводной инфраструктуры. Новые меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и беспилотников. Кроме того, в Балтийском море будет развернута флотилия из четырех тральщиков НАТО.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram