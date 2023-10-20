Развитие ситуации на Ближнем Востоке сейчас очень трудно прогнозировать, поскольку там в любой момент может что-то произойти или не произойти, сказал в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

Глава МИД отметил, что такая неопределенность связана с большим количеством участников военного конфликта — как Израиля, ХАМАС и других террористических организаций, так и втянутыми в него силами США и действиями Египта.

В условиях такой неопределенности министр неоднократно призывал жителей Латвии в данный момент не отправляться в поездки в страны этого региона, в том числе на египетские курорты, которые могут стать небезопасными во время предстоящих школьных каникул.

По оценке министра, мнения европейских политиков относительно наблюдаемой сейчас эскалации израильско-палестинского террористического конфликта различаются лишь акцентами, но не являются откровенно противоречивыми. То есть одна сторона делает больший упор на право Израиля на самооборону, а другая — на защиту мирного населения. Кариньш признал, что гуманитарные соображения важны, и в случае с Газой также необходимо попытаться провести различие между мирными жителями и террористами ХАМАС.

Если по вопросу Израиля позиции европейских политиков различаются в нюансах, то позиция в осуждении войны России против Украины полностью едина, добавил политик.

Кариньш отметил, что в последнее время усиливается миграционный прессинг в адрес Европы — как в нашей стране на восточной границе ЕС, так и на южных границах ЕС. По мнению главы МИД, внешние границы ЕС должны строго контролироваться, что позволяет сохранять открытыми внутренние границы ЕС. Пока страны и политики не пришли к общему представлению о том, как лучше решать миграционные вопросы.

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