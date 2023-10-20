Президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сегодня встретятся с комиссаром Европейского союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, который прибудет с визитом в Ригу.
Во время встреч будут обсуждаться вопросы конкурентоспособности и развития ЕС, особе внимание будет уделено приоритетным направлениям развития Латвии, в том числе планам по развитию оборонной промышленности и потенциала производства боеприпасов.
Также будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций по программе поддержки производства боеприпасов, содействие общим закупкам в оборонной индустрии и прогресс в реализации соглашения ЕС, которое призвано ускорить совместные закупки и поставки для Украины артиллерийских снарядов.