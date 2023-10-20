В новом выпуске подкаста "Бэкграунд" журналисты портала Delfi Полина Элксне и Кристина Худенко разбирались:
- Как изменятся счета за отопление в этом году;
- Почему счета за электричество стали выше, несмотря на снижение тарифов;
- Сколько сейчас мы платим за газ, свет и теплоэнергию;
- Как на Латвии отразятся проблемы с газопроводом Финляндия—Эстония;
- Как можно уменьшить счета за "коммуналку" в наступившем отопительном сезоне;
И другие актуальные темы, связанные с коммунальными счетами.
Слушайте также другие эпизоды подкаста "Бэкграунд":
Также читайте на эту тему и о том, что может подорожать с нового года:
Тепло, еще теплее, горячо. Сколько мы заплатим зимой за свет, газ и отопление?
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