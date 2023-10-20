В Латвии начался отопительный сезон, а это значит, что вернулись переживания — что мы увидим в ноябрьских счетах? Уже известно, что в этом сезоне не будет ни "вертолетных" ковидных денег, ни тотальной поддержки населения от государства, ни приятных сниженных цен. Все это — на фоне нестабильной геополитической ситуации. К тому же, Латвия уже год как полностью отказалась от российского газа. А тут еще и газопровод Финляндия—Эстония забарахлил… Как мы переживем эту зиму?

В новом выпуске подкаста "Бэкграунд" журналисты портала Delfi Полина Элксне и Кристина Худенко разбирались:

Как изменятся счета за отопление в этом году;

Почему счета за электричество стали выше, несмотря на снижение тарифов;

Сколько сейчас мы платим за газ, свет и теплоэнергию;

Как на Латвии отразятся проблемы с газопроводом Финляндия—Эстония;

Как можно уменьшить счета за "коммуналку" в наступившем отопительном сезоне;

И другие актуальные темы, связанные с коммунальными счетами.

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