Департамент имущества Рижской думы в 55 учебных заведениях столицы за 678 432 евро заменит 9168 люминесцентных светильников на светодиодные. Об этом сообщает агентству LETA со ссылкой на отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Проект будет финансироваться в рамках климатической программы, средства которой планируется использовать на мероприятия, которые помогают достичь поставленных рижским самоуправлением климатических целей.

Замена светильников снизит муниципальные расходы на электроэнергию, а также сократит выбросы CO2 на 46,29 тонны в год.

Кроме того, новые светодиодные светильники предложат возможность автоматического включения или выключения, а также позволят снизить мощность светильников в то время, когда освещение не требуется на полную мощность.

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