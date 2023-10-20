Проект будет финансироваться в рамках климатической программы, средства которой планируется использовать на мероприятия, которые помогают достичь поставленных рижским самоуправлением климатических целей.
Замена светильников снизит муниципальные расходы на электроэнергию, а также сократит выбросы CO2 на 46,29 тонны в год.
Кроме того, новые светодиодные светильники предложат возможность автоматического включения или выключения, а также позволят снизить мощность светильников в то время, когда освещение не требуется на полную мощность.
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