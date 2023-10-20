Здание в тихом центре Риги по адресу улица Элизабетес, 2, которое несколько лет простаивало и постепенно приходило в негодность, получило новую жизнь и стало “Территорией свободы”. Об этом сообщает агентство UP PR.

“Вернув к жизни холодное и пустое здание по адресу ул. Элизабетес, 2 в качестве “Территории свободы”, Рига стала уникальным в Европе городом, в котором есть пространство для сосуществования представителей разных областей – от чиновников до художников и молодых людей, которые могут свободно воплощать свои идеи и создавать новые. Это можно назвать социальным экспериментом, поскольку происходит взаимодействие и саморегуляция, сотрудничество и общение между разными и отличными друг от друга группами жителей, которые ранее не встречались. Таким образом они обживают здание, придавая ему новые смыслы”, – рассказывает автор идеи, философ, издатель журнала Rīgas Laiks и профессор Латвийской академии искусств Арнис Ритупс.

Новые обитатели задумали превратить ранее нежилое помещение в такое место в центре Риги, в котором инклюзивная социальная деятельность способна объединить разных людей, оживляя историческое здание, район, город и страну в европейском контексте.

Здание имеет входной этаж с широким залом и холлом, а также еще пять этажей, в каждом из которых по три крыла — в общей сложности они составляют 15 помещений. Они переданы 15 представителям самых разных профессий – художникам, философам, архитекторам, музыкантам, издателям и ученым.

В реализации новых творческих междисциплинарных проектов участвуют и латвийские вузы: Рижский технический университет, Латвийский университет, Латвийская академия искусств, Латвийская музыкальная академия Язепа Витолса и Латвийская академия культуры.

В помещениях некоторых крыльев уже находятся выставочные залы, где экспозиция меняется каждую неделю, как, например, в залах африканского искусства Тукку Маги, а также есть и постоянные экспозиции, как “Олдос” Хаксли Гинтерса Крумхолцса или “Летающие яйца” Ольги Шиловой. В здании разместились как творческие и научные лаборатории и кинозалы, например для показа 35-мм кинолент, так и недавно созданные пространственные проекты, такие как “Комната музыкальной архитектуры” с музыкальными кроватями.

В здании по адресу ул. Элизабетес, 2 уже второй сезон находится и

Архитектурное пространство MAD, где регулярно проводятся выставки и дискуссии об архитектурных ценностях, в том числе формирующие понимание истории здания и ценности модернистского стиля архитектуры.

В это здание переехала и редакция Rīgas Laiks, а также обширная библиотека гуманитарной литературы журнала.

Новые обитатели дома решили “изгнать призрак коммунизма с помощью духа веселья”, и в Е2 нет недостатка в радости — здесь регулярно проходят концерты от классики до хип-хопа, включая презентацию альбома группы Singapūras satīns, перформансы и выставки художников, готовятся театральные постановки, а в рамках прелюдии к 30-летнему юбилею Rīgas Laiks 28 октября состоится бал-маскарад — Карнавал грибной эротики. За календарем мероприятий здания Е2 можно следить на страницах facebook.com/e2e2riga и facebook.com/MADtelpa.

Управляющая зданием компания Valsts nekustamie īpašumi передала его в краткосрочную аренду до 15 ноября этого года общественной организации Artsound, однако новые обитатели хотят продолжать и развивать начатое – по крайней мере до тех пор, пока не начнутся государственные работы по преобразованию здания на будущее.

Здание по адресу ул. Элизабетес, 2 было построено в 1974 году как здание ЦК Компартии Латвии, в девяностые годы прошлого века его занимал Всемирный торговый центр, позднее различные индивидуальные арендаторы, Институт Гете, Посольство Израиля, Тайбэйская миссия в Латвии и др.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram