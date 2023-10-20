LFF вместе с партнерами по сотрудничеству и ответственными органами начал внутреннее расследование матча с участием команд "Динамо Рига" и "Тукумс 2000-2”/TSS, который произошел 7 октября. Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу “Динамо Рига”, второй — со счетом 4:3 в пользу соперников.

