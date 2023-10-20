Фото: Latvijas Futbola federācija

12 игроков футбольного клуба "Динамо Рига" были временно дисквалифицированы из-за возможного договорного матча. Об этом сообщает Латвийская федерация футбола (LFF).

LFF вместе с партнерами по сотрудничеству и ответственными органами начал внутреннее расследование матча с участием команд "Динамо Рига" и "Тукумс 2000-2”/TSS, который произошел 7 октября. Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу “Динамо Рига”, второй — со счетом 4:3 в пользу соперников.

Временная дисквалификация в отношении 12 игроков “Динамо Рига” введена как минимум до 1 декабря. Команда также сняла себя с турнира, в рамках которого состоялся матч.
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