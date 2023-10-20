ГАО Latvijas dzelzceļš (LDX) планирует завершить модернизацию перронов к середине следующего года. Модернизацию пассажирских платформ на 48 станциях планировалось завершить до конца этого года, однако согласно последним прогнозам в этом году может быть модернизировано около 20 станций, а оставшиеся будут завершены к середине 2024 года.

Представители LDz пояснили, что сейчас проходит заключительная фаза модернизации пассажирской инфраструктуры на станциях железнодорожной линии Рига-Елгава — на этой линии работы планируется завершить до конца 2023 года. Одновременно активные строительные работы ведутся и на станциях линии Земитаны-Скулте, в том числе на двух новых станциях — Даудери и Шмерлис.

В свою очередь, до конца этого года планируется начать работы на станциях линии Рига-Тукумс, а также на двух новых станциях на Болдерайской линии.

По словам представителей LDz, в ходе реализации проекта возникли сложности с поставками сырья и материалов, а также другие сложности, вызванные геополитическими событиями и другими факторами, поэтому строительные компании обратились к LDz с просьбой продлить сроки договоров о строительстве.

В компании отметили, что LDz сейчас тщательно оценивает обоснованность отсрочек по договорам, но одновременно начаты переговоры с Министерством сообщения и Центральным агентством финансов и договоров (ЦАФД) о возможностях реализации проекта в течение двух периодов планирования фондов Европейского союза (ЕС), то есть разбить проект по плановым периодам 2014-2020 годов и 2021-2027 годов, обеспечив доступность средств из фондов ЕС и после окончания 2023 года.

В свою очередь, Минсообщения в сотрудничестве с Министерством финансов, ЦАФД и LDz начали работу над разработкой необходимых поправок в соответствующие нормативные и планировочные документы.

В Минсообщения отметили, что в процессе разработки поправок важна предоставленная LDz информация о прогрессе в работах, так как с поправками в нормативы необходимо как можно точнее указать информацию о показателях проекта, которые будут достигнуты до 31 декабря этого года, а также детальное распределение финансирования с указанием расходов, финансирование которых осуществляется до 31 декабря 2023 года, и расходов, которые будут покрыты из финансирования программы на 2021-2027 годы.

Необходимые поправки в нормативы предполагается направить на утверждение ближе к концу года, добавили представители министерства.

Как сообщалось, затраты на проект по модернизации перронов составляют 44,4 млн евро, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС составляет 37,8 млн евро, а софинансирование LDz — 6,6 млн евро.

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