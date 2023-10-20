Демократия и нынешний мировой порядок сейчас атакованы, подчеркнул министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, принимая участие в дискуссии, которой была открыта "Рижская конференция".

Министр подчеркнул, что это серьезный вопрос — либо сохранится мировой порядок, основанный на международных правилах, либо мы можем прийти к такому порядку, где правит и побеждает сильнейший.

Говоря о войне в Украине, Кариньш отметил, что жестокие боевые действия продолжаются более 600 дней. По мнению премьера, все ясно, как черное на белом: одна страна переступает границы суверенного соседа с целью захвата территории. Премьер-министр подчеркнул, что это "старый добрый империализм".

"Следует упомянуть и конфликт Армении и Азербайджана. Длительный конфликт ХАМАСа и Израиля обернулся открытой войной. Жители Палестины, проживающие в секторе Газа, еще больше осложняют ситуацию. Следует упомянуть и гибридные атаки. Правительство Белоруссии более двух лет занимается организацией незаконного пересечения границы гражданами третьих стран, тем самым нападая на Латвию, Литву и Польшу ", — сказал министр иностранных дел.

В своем обращении Кариньш также упомянул поврежденный газопровод Balticconnector и кабель связи, соединяющий Эстонию и Финляндию. Он также напомнил о том, что на протяжении минувших трех недель школы стран Балтии получали угрозы о заложенных в учебных заведениях взрывных устройствах.

"Все это приводит к огромным беспорядкам. Открытым остается вопрос, как мы со всем этим справимся, как будем решать. Недемократические страны все больше взаимодействуют. Северная Корея, Россия. Сейчас я не готов назвать Китай следующим, но пока неясно, какова роль Китая в этой ситуации, какое решение он примет — сохранит ли приверженность порядку, основанному на правилах, или не поддержит эту систему", — заявил министр иностранных дел.

По мнению Кариньша, страны должны укреплять свои военные способности, объединять их, тем самым укрепляя НАТО. Он отметил, что Латвия, не считая инвестиций, выделила на оборону 2,3% от внутреннего валового продукта, в следующем году этот размер может составить 2,8 от ВВП. Относительно скоро предполагается направить на оборону 3% ВВП.

"Так поступают и другие страны Балтии. Все больше стран НАТО пытаются добиться такого уровня. Например, Канада наращивает инвестиции и присутствие персонала. К альянсу присоединилась Финляндия, присоединится и Швеция. Мы должны помнить, что Украина тоже должна присоединиться к НАТО. Только так можно будет достичь прочного мира", — такое мнение выразил министр иностранных дел.

НАТО увеличило в Балтии воздушное и морское патрулирование. По словам Кариньша, все это необходимо объединить. Глава МИД подчеркнул: угроза такова, что нельзя работать только в военной сфере. Надо работать и с такими странами, как, например, Индия, которая является крупнейшей демократией, чтобы приблизить ее к демократическому обществу.

По мнению министра иностранных дел, вызовом является сотрудничество с Китаем, у которого своя политика и свой взгляд на мировой порядок. Кариньш отметил, что в какой-то степени Китай даже заинтересован в сохранении своей роли, и мы должны это поддержать, насколько возможно.

"Время бросает вызовы, но нет ничего невозможного. Это означает, что каждый пришедший на конференцию играет важную роль. У всех из нас есть важные задачи, которые нужно выполнять, сохраняя хладнокровие и работая вместе. Когда демократии будут работать вместе, мы добьемся успеха", — подчеркнул Кариньш.

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