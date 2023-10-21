Сильные ливни пройдут в западной части Латвии в период с 14.00 до 18.00, количество осадков составит 10-19 мм.
Предупреждение в силе с 14.00 до 19.00.
Актуальную информацию о предупреждениях можно найти на сайте bridinajumi.meteo.lv.
Утром в субботу теплый атмосферный фронт достигнет Латвии с юго-востока — день будет преимущественно пасмурным, во многих местах ожидаются осадки — в основном дождь и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сохранится северо-восточный, восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, с порывами в центральных и западных регионах до 15-19 м/с, а в Курземе, на побережье залива, до 20-21 м/с. Максимальная температура воздуха составит +2…+7°.
В Риге небо днем будет преимущественно затянуто облаками, с середины дня ожидается дождь.
Сохранится порывистый северо-восточный, восточный ветер, а температура воздуха повысится в столице лишь до +3…+5°.