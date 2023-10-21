В субботу, 21 сентября, в западной части страны из-за ожидаемых сильных ливней объявлено желтое предупреждение, сообщили агентству LETA Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологи и Государственная пожарно-спасательная служба.

Сильные ливни пройдут в западной части Латвии в период с 14.00 до 18.00, количество осадков составит 10-19 мм.

Предупреждение в силе с 14.00 до 19.00.

Актуальную информацию о предупреждениях можно найти на сайте bridinajumi.meteo.lv.

Утром в субботу теплый атмосферный фронт достигнет Латвии с юго-востока — день будет преимущественно пасмурным, во многих местах ожидаются осадки — в основном дождь и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сохранится северо-восточный, восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, с порывами в центральных и западных регионах до 15-19 м/с, а в Курземе, на побережье залива, до 20-21 м/с. Максимальная температура воздуха составит +2…+7°.

В Риге небо днем ​​будет преимущественно затянуто облаками, с середины дня ожидается дождь.

Сохранится порывистый северо-восточный, восточный ветер, а температура воздуха повысится в столице лишь до +3…+5°.

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