В завершение строительства южной части железнодорожного путепровода на улице Прагас в рамках проекта Rail Baltica с 21 октября для движения вновь открыта улица Прагас, сообщили представители строительной фирмы BeReRix.

BeReRix завершил строительство новой конструкции пролета железнодорожного путепровода над ул. Прагас. Улица в зоне путепровода вновь открыта для движения. Передвижение пешеходов под железнодорожным путепроводом и впредь будет организовано по восточной стороне.

Представители BeReRix отмечают, что в ближайшие недели Rīgas satiksme в соответствии с ходом строительных работ по реконструкции трамвайной линии на ул. Маскавас восстановит и трамвайное сообщение по ул. Прагас.

Строители также отмечают, что работы по строительству эстакады от ул. Маскавас до ул. Прагас, по которой в будущем будут курсировать поезда Rail Baltica, последовательно выполнены на девяти участках, на этом этапе работ проведена бетонировка завершающего участка. Осенью текущего года в этой зоне проекта продолжатся интенсивные работы на территории Рижского международного автовокзала.

В соответствии с запланированным графиком работ по строительству проекта в ближайшие годы в зоне улицы Прагас также будет осуществляться строительство нового железнодорожного путепровода в северной части улицы Прагас.

Как уже сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта "Rail Baltica" оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

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