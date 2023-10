Каждый третий, или 31%, житель Латвии планирует этой осенью выехать за пределы Латвии, сообщили агентству LETA представители латвийского филиала страховщика рисков "If P&C Insurance" ("If"), ссылаясь на данные агентства "If". провел опрос.

Каждый четвертый поедет в Европу или за ее пределы (22%), 9% посетят соседние страны, а 19% проведут осенние каникулы внутри своей страны.

В свою очередь, 19% населения еще не определились, поедут ли они этой осенью в отпуск.

В Литве этой осенью планируют выехать за пределы страны 20% населения, а в Эстонии — 25%.

Каждый четвертый или 26% литовцев планируют посетить свою страну, а 19% латвийцев и 18% эстонцев планируют использовать отпуск для посещения своей страны. 8% эстонцев, 7% латвийцев и 5% литовцев планируют выехать за пределы Европы.

В опросе, который "If" провел в Латвии, Литве и Эстонии, приняли участие чуть более 3000 человек.

