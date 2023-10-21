Каждый четвертый поедет в Европу или за ее пределы (22%), 9% посетят соседние страны, а 19% проведут осенние каникулы внутри своей страны.
В свою очередь, 19% населения еще не определились, поедут ли они этой осенью в отпуск.
В Литве этой осенью планируют выехать за пределы страны 20% населения, а в Эстонии — 25%.
Каждый четвертый или 26% литовцев планируют посетить свою страну, а 19% латвийцев и 18% эстонцев планируют использовать отпуск для посещения своей страны. 8% эстонцев, 7% латвийцев и 5% литовцев планируют выехать за пределы Европы.
В опросе, который "If" провел в Латвии, Литве и Эстонии, приняли участие чуть более 3000 человек.
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