Люди, возможно, устали от новостей о войне, но они не устали помогать Украине, заявил руководитель отдела координации стратегических коммуникаций Госканцелярии Рихардс Бамбалс на форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2023", говоря об информационной войне.

По его словам, бывают и кратковременные победы на информационном поле боя. Например, на уровне ЕС удалось сохранить единство, чего Россия не ожидала. По словам Бамбалса, Россия ожидала, что будет борьба между странами, но у ЕС была единая позиция, что мы будем бороться за Украину до конца.

Бамбалс отметил, что дезинформация широко распространена и исходит не только из России, но, учитывая, что Латвия находится на границе ЕС и НАТО, угрозы информационной среде есть и будут актуальны. По словам эксперта, мы хорошо знаем методы и тактику России, а Латвия также имеет практический опыт борьбы с ней.

Обсуждая вопрос о том, есть ли усталость от новостей о войне в Украине, Янис Сартс, глава Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, подчеркнул, что исследования показывают, что около 40% людей в западном обществе активно избегают новостей, и что эта тенденция растет. Однако, по его словам, это нормальная реакция. По мнению Сартса, следует вернуться к тому, чтобы обращаться к обществу и побуждать его поддерживать тех, кто попал в беду и страдает. По мнению эксперта, нужно искать эмоциональные пути восстановления эмпатии в обществе.

Сартс считает, что информационная война не сильно отличается от войны реальной. По его словам, самая большая победа в войне, которую развязала Россия в Украине, была в самом начале, когда кампания США отняла у российской пропаганды какие-либо преимущества, разрушила их стратегию дезинформационной кампании, что было решающимй.

По мнению эксперта, самый эффективный способ борьбы с дезинформацией — это разоблачить ее и первыми предоставить нужную информацию. Также необходим инновационный и творческий подход к новостям, потому что скучные и утомительные новости не работают.

Сартс сказал, что дезинформация нарастает, потому что она так работает, а также это большой бизнес. Эксперт считает, что важно изучить роль и ответственность социальных сетей. Например, на платформе X после смены владельцев дезинформационная деятельность стала более заметной и разрешенной, сказал Сартс.

Как уже сообщалось, в пятницу и субботу в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) проходит ежегодный форум по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2023".

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