Россия не является синонимом Советского Союза, поэтому ее ни в коем случае нельзя было автоматически принимать в члены Совбеза ООН с правом вето, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга на форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2023" в ходе обсуждения защиты принципов ООН.

Вике-Фрейберга указала, что в ООН встроена ошибка: после Второй мировой войны былоа предоставиоа право вето пяти странам, входившим в альянс стран-победительниц. По мнению экс-президента, это старомодно и нелогично. Это анахронизм, который продолжает существовать и блокирует способность Совета Безопасности изменить мир.

Также Вике-Фрейберга заявила, что Совет Безопасности ООН "является парализующим институтом". По этой причине мир может наблюдать, как один из членов этого Совета Безопасности из пяти привилегированных стран с правом вето нападает на своего соседа, отрицая его право на существование — "хочет сорвать, сорвать флаг Украины с флагштоков" перед зданием ООН, утверждая, что этой соседней страны не существует, у нее нет языка и культуры.

Это то, о чем колонизаторы говорили на протяжении веков, добавила Вике-Фрейберга, отметив, что так же, как, например, делали крестоносцы, когда пришли в Прибалтику завоевывать местные земли.

По мнению Вике-Фрайберги, Россия, напав на Украину, отрицает то, что отстаивает ООН.

Вике-Фрейберга указала на то, что из-за встроенной в ООН ошибки, в результате которой в Совете Безопасности ООН появилась страна с правом вето, действующая вразрез с одобренными ООН принципами, и ООН становится платформой, где можно распространять ложь, и это приходиться терпеть.

Эту проблему придется решать человечеству в целом, считает экс-президент: "Людям и странам придется проснуться, прежде чем мы сможем чего-либо добиться".

Как уже сообщалось, в пятницу и субботу в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) проходит ежегодный форум по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2023".

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