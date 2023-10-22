"Национальное объединение" предлагает разрешить людям с новым типом личного идентификационного номера по своему выбору сменить его на предыдущий тип, который включает данные о рождении, сообщает агентство LETA.

Поправки в Закон о Регистре физических лиц представили депутаты "Национального объединения" Янис Домбрава, Артурс Бутанс, Александрс Кирштейнс, Райвис Дзинтарс и Янис Витенбергс.

В аннотации к законопроекту поясняется, что его цель связана с желанием и правом граждан выбирать персональный код, соответствующий порядку, существовавшему до 30 июня 2017 года, когда первые шесть цифр соответствовали дате рождения, а седьмой — веку.

"Следует отметить, что есть люди, которым нужен персональный код с данными о рождении, а не просто автоматически сгенерированные цифры", — поясняют парламентарии "Национального объединения".

В настоящее время законом предусмотрено, что персональный код состоит из одиннадцати цифр, что обеспечивает неповторение персональных кодов. Первая цифра персонального кода — "3", вторая цифра — это автоматически сгенерированное системой случайное число от "2" до "9", а остальные цифры — это автоматически сгенерированные системой случайные числа от "0" до "9".

С 1 июля 2017 года лица, имеющие старый личный идентификационный номер, могут подать заявление о присвоении нового идентификационного номера без указания даты рождения.

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