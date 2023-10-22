В начале отопительного сезона самоуправление планирует снести сарайчики по адресу Зиемелю, 25 в Риге, где арендаторы квартир хранят дрова. В Рижской думе говорят: это нелегальные постройки, находящиеся на муниципальной земле, отмечает программа 4.studija LTV, сообщает rus.LSM.lv.

В Риге жители дома на ул. Зиемелю, 25 недовольны сложившейся ситуацией: с началом отопительного сезона получено уведомления, что будут снесены сарайчики, где хранятся дрова. Семь квартир в доме имеют печное отопление, остальные квартиры отапливаются от электричества.

"Спасибо Социальной службе, они мне выделили 200 евро, чтобы я купила дрова. Это государственные деньги. И теперь мне это просто выбросить?" — недоумевает одна из жительниц дома.

Узнав неприятные новости, жители стали поступать по-разному — кто-то до сих пор складирует брикеты и дрова в сарайчиках, другие соседи сложили дрова в мешки и перенесли в подъезд.

Начальник управления пожарной безопасности Государственной пожарно-спасательной службы Дзинтарс Лагздиньш пояснил, что нет четких требований к тому, сколько дров или брикетов можно хранить на лестничной клетке или в квартире.

Рижская дума поясняет, почему решила снести сарайчики. "Во-первых, они построены нелегально; их там вообще не должно быть, поскольку никаких документов на низ нет. Во-вторых, это чужая земля, которую они используют. Нет ни договоров аренды, никакого правового обоснования для использования этой земли", — сказала координатор проектов в области городского имущества и энергетических проектов думы Солвита Бренце.

По ее словам, ввладельцы находящегося рядом дома об этом знали давно, и весной представитель дома уже обращался в думу с прошением об аренде земли.

"Департамент имущества начал этот процесс — предоставить им эту возможность, попросив предоставить официальные полномочия и заявление. Но ничего не было подано. И потому, чтобы завершить земельную реформу, которая должна закончиться в этому году, Департамент имущества предпринял конкретные действия", - сказала Бренце.

У ситуации есть только одно реальное решение.

"Жильцам в этом случае нужно говорить со своим арендодателем, поскольку между ними и самоуправлением не заключено никакого соглашения. Если арендодатель не готов возвести новые сарайчики на принадлежащей доме земле, то пусть хоть пойдет навстречу и позволит арендаторам хотя бы разместить навесы для хранения дров или что-то подобное"", — говорит заместитель председателя Латвийской ассоциации управдомов Эрвин Страупе.

Надеяться, что сарайчики простоят до весны, не стоит - на этой неделе самоуправление собирается заключить договоры на их снос. А владелец дома, сдающий квартиры в аренду, обязан позаботиться, чтобы у жильцов было место для хранения дров.

Согласно договору, у арендатора есть право использовать наружные помещения (сарайчики являются собственностью города, а не дома). Домовладелец был обязан уведомить арендаторов, что самоуправление проинформировало о планах снести сарайчики еще весной, и найти решение ситуации — построив место для хранения дров на своей земле. Правда, обязать сделать это его никто не может, а договор аренды этого не предусматривает.

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