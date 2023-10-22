Арестованный в Великобритании шпион Орлин Русев мог быть причастен к попыткам проложить в Латвии нелегальные кабели связи с Россией, стало известно программе TV3 Nekā personīga.

В частности, примерно в то время, когда уроженец Болгарии Орлин Русев и гражданин РФ Антон Гришаев основали в Латвии свою компанию SIA CloudTelecom, в Латвии были зафиксированы попытки проложить нелегальные кабели связи через латвийско-российскую границу.

Председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Гиртс Озолс подтвердил программе, что такая возможность теоретически существует.

Как правило, если кто-то незаконно прокладывает через границу Латвии кабель передачи данных, он должен быть подключен к оборудованию предприятия электронной связи в Латвии. Вероятно, именно поэтому лицам, связанным с российскими спецслужбами, было необходимо зарегистрировать свою компанию электронных коммуникаций в Латвии, сообщает программа.

Кабели передачи данных, соединяющие страны, — не единственные объекты, которые могут стать объектом атаки. Передача Nekā personīga сообщает, что Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) в настоящее время по закону требует от операторов публиковать в интернете планы, на которых показаны трубопроводы, в которых проложены интернет-кабели, в том числе магистральные. Их выход из строя может в считанные секунды оставить сотни тысяч людей без интернета и мобильной связи.

Также внимание было обращено на основанную Русевым и Гришаевым фирму CloudTelecom, поскольку ее деятельность финансировалась компанией, проложившей дата-кабель между Латвией и шведским островом Готланд.

Как поясняет Nekā personīga, зарплата бухгалтера и руководства в фирме CloudTelecom выплачивалась за счет кредита, полученного от компании Baltcom Fiber. Согласно финансовой отчетности, сумма кредита составляла не менее 150 000 евро. Правда, сумма зарегистрированного коммерческого залога была значительно выше — пять миллионов евро.

Baltcom Fiber и ее шведская материнская компания были основаны с целью прокладки оптоволоконного кабеля между шведским островом Готланд и Латвией. В начале 2000-х годов проект был реализован, а в 2015 году дата-кабель приобрел Латвийский госцентр радио и телевидения (LVRTC). В LVRTC не раскрывают сумму сделки. По информации Nekā personīgaт, стоимость кабеля оценивается в пределах 4,3-5,2 млн евро.

В LVRTC подчеркивают, что в настоящее время кабель оснащен датчиками, которые контролируются круглосуточно, и попытки взлома не могут остаться незамеченными. На этой неделе стало известно, что два дата-кабеля, соединяющие Эстонию с Финляндией и Швецией, были умышленно повреждены. Именно поэтому безопасность единственного морского кабельного сообщения Латвии с другими странами приобрела особую актуальность.

Программа также сообщает, что за время своей деятельности фирме SIA CloudTelecom удалось зарегистрироваться в реестре поставщиков электронных услуг (SPRK). В этом реестре более 200 компаний. Это показывает, что любой может зарегистрироваться и получить доступ к критической инфраструктуре, а SPRK лишь проверяет, не включен ли заявитель в санкционные списки.

Но в SPRK заявили, что большое количество компаний указывает на то, что в сфере голосовой и интернет-связи существует большая конкуренция, а некоторые из тех фирм, кто попал в реестр, предоставляют связь на небольшой территории, например, на территории частной собственности или предприятия.

Кроме того, у SPRK сложилось впечатление, что CloudTelecom вообще не начинал никакой деятельности. Однако компании удалось разместить свое оборудование на объектах LVRTC. Из-за этого CloudTelecom остался в долгу перед госкомпанией, и сразу после заявления LVRTC был запущен процесс неплатежеспособности компании, что привело к ее ликвидации.

По данным Firmas.lv, фирма SIA CloudTelecom была основана в 2014 году, ее уставный капитал составил 2800 евро. Компания ликвидирована в 2017 году. Единственными ее владельцами были Русев (20%) и Гришаев (80%).

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