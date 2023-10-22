Латвийское телевидение (LTV) будет искать временных членов правления, которые будут назначены сроком на один год. Это предусмотрено решением Совета общественных электронных СМИ (SEPLP), сообщает программа LTV De facto.

Программа информирует, что поиск членов правления LTV будет проходить не на конкурсной основе, а в переговорном процессе. Не исключено, что один из сотрудников LTV будет выбран на временную должность и в совет директоров.

De facto сообщает, что SEPLP, скорее всего, не будет проводить конкурсы на должности членов совета директоров LTV, поскольку, по нынешнему плану, с 2025 года должны начать работу объединенные общественные СМИ, которым придется добиваться места в совете директоров на отдельном тендере. Совет обещает решить, как поступить в правлении LTV в ближайшее время.

Отвечая на вопрос по поводу того, что члены правления LTV, найденные на организованных советом тендерах, покидают свои должности через относительно короткое время, председатель SEPLP Янис Сикснис сказал, что в фирму по управлению персоналом, которой поручено обратиться к потенциальным кандидатам, приходят очень сильные кандидаты, но когда становится понятно, что это по сути конкуренция на год-два — в зависимости от того, как будет принято решение об объединении или нет — многие из них отказываются от этого варианта.

"Поэтому мы всегда говорили, что ожидаем более широкий круг кандидатов в конкурсах. Мы надеемся, что следующим летом проведем конкурс на место в совете объединенных СМИ, на пять лет, на четкую перспективу, в которой найдется применение лучшим", — сказал Сикснис.

Ранее в правлении LTV возникли разногласия из-за получения госфинансирования. Член правления LTV, отвечающая за финансовое управление Элиза Берзиня, заявила в комиссии Сейма по правам человека и связям с общественностью, что покидает правление, и что причиной этого является сделка, в которой есть "открытые риски поставщиков, которые необходимы в данной геополитической ситуации". Берзиня покинет свою должность 14 ноября.

Как поясняет SEPLP, в госбюджете этого года на укрепление критической инфраструктуры LTV было зарезервировано 4,7 млн евро, что также включает приобретение восьмикамерного комплекса мобильной телестудии (PTS) и строительство защитного ограждения вокруг зданий LTV. Отчитываясь о ходе организации закупок PTS, LTV проинформировало Ревизионную комиссию SEPLP, что в этом году невозможно осуществить закупку в намеченные сроки, чтобы иметь возможность подать заявку на приобретение зарезервированных в государственный бюджет.

Как сообщили в LTV, о закупке будет объявлено в октябре, и после ее успешного завершения планируется обратиться к Кабинету министров с просьбой перечислить необходимые средства в бюджет следующего года, чтобы иметь возможность рассчитаться с поставщиком.

"SEPLP продолжит контролировать выполнение закупок LTV, за что отвечает правление LTV, чтобы обеспечить качественное приобретение выделенных средств и необходимые улучшения инфраструктуры", — говорят представители совета.

С 22 октября покинет должность члена правления по вопросам развития программ и услуг Каспарс Одиньш. Таким образом, в правлении LTV останется только его председатель - Иварс Приеде.

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