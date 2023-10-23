В начале октября общие налоговые задолженности в Латвии, включая текущие, приостановленные задолженности и долги с продлением сроков погашения, составили 856,471 млн евро, что на 0,5% больше, чем месяцем ранее, и на 2,3% меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

В том числе задолженности перед основным государственным бюджетом составили 398,696 млн евро (на 1,1% больше, чем в начале сентября), задолженности перед бюджетами самоуправлений — 290,089 млн евро (на 1,3% меньше), задолженности по взносам социального страхования — 167,686 млн евро (на 2,5% больше).

Текущие задолженности, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, составляли 63,1% общей суммы задолженности, или 540,406 млн евро.

Не подлежащими взысканию были признаны долги в размере 2,457 млн евро, которые накопились у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию были признаны долги в размере 537,948 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию — 287,454 млн евро, не подлежащими реальному взысканию — 287,442 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 октября была предоставлена по задолженностям на сумму 85,02 млн евро, что на 39,8% меньше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, в начале октября составляла 231,046 млн евро — это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2023 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 876,776 млн евро.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram