Весной этого года, когда с большим опозданием принимался бюджет на 2023 год, в бюджетных приоритетах Министерства культуры были мероприятия, деньги на которые раньше поступали через так называемые депутатские квоты или пожертвования Latvijas Valsts meži. На 2024 год Министерству культуры дополнительно выделено чуть больше пяти миллионов евро. При этом без финансирования остались два проекта, связанные с Национальным объединением (НО) — художественный фильм про легионеров и музей Пурвитиса.

Как сообщила 22 октября программа Латвийского телевидения (LTV) de facto, большая часть средств пойдет на повышение зарплат в отрасли, в том числе профессиональным музыкантам. Для руководителей самодеятельных коллективов решение пока не найдено. Также 900 000 евро выделено дополнительно на сохранение национального кино, 1,4 миллиона на проект "Школьная сумка", а 400 000 евро — на укрепление латышского языка через чтение.

Предыдущий министр культуры Наурис Пунтулис (НО) ранее просил в бюджетных приоритетах 300 тысяч евро на фильм о латвийских легионерах. LTV, отследив использование денег, приходит к выводу, что попытка НО профинансировать фильм о легионерах через Латвийский национальный исторический музей не увенчалась успехом.

Эти 300 000 евро были выделены не через Национальный киноцентр, как это обычно происходит при создании фильмов, а через исторический музей. Способ, которым это было сделано, вызвал подозрения, что деньги изначально предназначались на конкретный проект. Музей тогда признал, что не просил денег на такую ​​цель, и проект не является его приоритетом. Бюджетный приоритет обычно означает, что деньги нужны на важные, срочные расходы.

На просьбу программы прокомментировать ситуацию музей прислал краткий ответ: "Инициированный Министерством культуры проект по подготовке видеоматериалов на тему латышского легиона не получил дальнейшего развития, выделенное финансирование до музея не дошло".

Госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне заявила, что музей получит деньги после того, как выполнит свою часть работы: "Их часть заключается в том, чтобы понять, как они собираются направить это финансирование по назначению". Иными словами, музей должен сначала разобраться, что именно он собирается делать с этими деньгами.

Без финансирования остается и музей Пурвитиса

Как напоминает LTV, в бюджете 2023 года одним из приоритетов Министерства культуры были 200 000 евро на музей художника Вильгельма Пурвитиса в его родном доме. Это частный, еще не аккредитованный музей. Им руководит Жанете Гренде, которая когда-то была министром культуры от Нацобъединения, а Пунтулис был ее советником.

Первые деньги от государства музей Пурвитиса получил в бюджете 2022 года в форме депутатских квот, следующие 200 000 евро поступили в бюджете 2023 года уже как на важный проект культурного наследия — в 2023 году не было ни депутатских квот, ни спонсорства Latvijas Valsts meži.

Хотя уже при составлении бюджета было ясно, что деньги пойдут на музей Пурвитиса, был объявлен формальный конкурс на изучение наследия художника. По словам Гренде, самые большие статьи расходов — это зарплаты музейных работников, исследователей. Собраны экспонаты, связанные с Пурвитисом, проводятся выставки, экспедиции, заявила она.

Госсекретарь Минкульта Даце Вилсоне также отмечает, что деньги используются рационально и подконтрольно — благоустроена территория, проводятся выставки.

После смены правительства 200 000 евро для музея Пурвитиса снова были включены в бюджетные приоритеты уже новым министром Агнесе Логиной ("Прогрессивные").

Однако потребностей оказалось намного больше, чем доступных денег, и проект музея Пурвитиса поддержки не получил — Логина не стала бороться за эти деньги. Приоритетом стало повышение зарплат работникам культуры.

"Ничто не мешает участвовать со своими идеями в конкурсах проектов Государственного фонда культурного капитала, искать поддержку внутри отрасли, искать партнеров, с которыми можно развивать свои идеи. (..) Я со своей стороны хочу создать и поддерживать честные правила для всех, а не только для лиц, приближенных к политикам", — сказала Логина.

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