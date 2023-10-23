С 23 октября изменены названия нескольких остановок и маршрутов рижского общественного транспорта, предупреждает Rīgas satiksme.
У троллейбуса №3 появилась новая остановка и поменялась конечная: "Саркандаугавская станция" ( Sarkandaugavas stacija) вместо "Саркандаугава". Название маршрута остается тем же — "Центральный рынок — Саркандаугава". По направлению в сторону центра троллейбус будет останавливаться на остановке "Саркандаугава" на улице Тилту, где сейчас останавливаются автобусы №2, 11 и 24. Это сделано для того, чтобы пассажиры могли легче пересесть с третьего троллейбуса на второй автобус и ехать в Вецмилгравис.
Остановка автобуса №21 "Больница Šmerlis" (Slimnīca "Šmerlis") будет переименована в "Шмерльский лес" (Šmerļa mežs).
У автобуса №33 тоже меняется название маршрута: "Дарзциемс — Югла" вместо "Плявниеки — Югла", потому что это больше соответствует административному делению Риги. При этом название самой конечной остановки в Дарзциемсе остается тем же: "Улица Лубанас" (Lubānas iela).