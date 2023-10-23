У троллейбуса №3 появилась новая остановка и поменялась конечная: "Саркандаугавская станция" ( Sarkandaugavas stacija) вместо "Саркандаугава". Название маршрута остается тем же — "Центральный рынок — Саркандаугава". По направлению в сторону центра троллейбус будет останавливаться на остановке "Саркандаугава" на улице Тилту, где сейчас останавливаются автобусы №2, 11 и 24. Это сделано для того, чтобы пассажиры могли легче пересесть с третьего троллейбуса на второй автобус и ехать в Вецмилгравис.