Принимая во внимание, что Евросоюз еще не пришел к общему видению новых условий, касающихся смены времени два раза в год, в настоящее время действует ранее утвержденный порядок: в Латвии летнее время в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.
Поэтому в следующем году, 31 марта 2024 года, снова произойдет переход на летнее время, которое будет действовать до 27 октября.
Переход на летнее время в ЕС определяется директивой Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года о правилах перехода на летнее время. Директива определяет начало и конец летнего времени единообразно для всех стран-членов ЕС.
Летнее время, когда стрелки часов переведены на один час вперед, впервые было введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.
Вопрос о необходимости пересмотреть перевод часов в Европе актуализировался в 2018 году, но сейчас активные дискуссии в Еврокомиссии не ведутся — есть более приоритетные вопросы.