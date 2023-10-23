В 4.00 ночи 29 октября Латвия перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Принимая во внимание, что Евросоюз еще не пришел к общему видению новых условий, касающихся смены времени два раза в год, в настоящее время действует ранее утвержденный порядок: в Латвии летнее время в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Поэтому в следующем году, 31 марта 2024 года, снова произойдет переход на летнее время, которое будет действовать до 27 октября.

Переход на летнее время в ЕС определяется директивой Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года о правилах перехода на летнее время. Директива определяет начало и конец летнего времени единообразно для всех стран-членов ЕС.

Летнее время, когда стрелки часов переведены на один час вперед, впервые было введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Вопрос о необходимости пересмотреть перевод часов в Европе актуализировался в 2018 году, но сейчас активные дискуссии в Еврокомиссии не ведутся — есть более приоритетные вопросы.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram