Эстонские морские эксперты считают, что идею закрытия Балтийского моря для российских судов было бы трудно реализовать с точки зрения международного морского права. Практика показывает, что полное или частичное закрытие морских путей возможно только во время войны. Об этом пишет LSM.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью LTV заявил, что закрытие Балтийского моря было бы возможно, если бы была доказана вина Российской Федерации в повреждении газопровода Balticconnector.

Эксперты, опрошенные эстонским общественным СМИ ERR, назвали эту идею “трудной для реализации”.

Исследователь Тартуского университета Александр Лот отмечает, что международное судоходное право регулируется морским законодательством. Ограничение судоходства было бы возможно во время войны.

"Если международное судоходство будет закрыто, это будет означать закрытие нескольких Датских проливов. Но все правовые нормы, регулирующие судоходство через международные проливы, основаны на идее, что они не закрываются. Эти проливы могут быть закрыты только для кораблей или самолетов стран, с которыми НАТО находится в состоянии войны. Поэтому не может быть и речи о том, что Балтийское море станет озером с точки зрения международного морского и воздушного сообщения", — считает Лот.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью Латвийскому радио заявил, что предложение Ринкевича может быть одним из способов реагирования на возможные действия России, но есть и другие решения.

"Если непосредственно появляется информация о том, что Россия замешана, действия должны быть четкими и твердыми. С Россией можно говорить только с позиции силы", — подчеркнул Спрудс.

Российские СМИ тем временем с негодованием отреагировали на высказывания Ринкевича и назвали их “пустыми угрозами”. Власти РФ также отрицают, что имеют какое-либо отношение к повреждению инфраструктуры в Балтийском море.

До сих пор такие ограничения на судоходство устанавливались только во время войны.

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