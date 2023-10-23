Председатель совета по развитию Рижского региона планирования, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призвал Министерство сообщения не закрывать железнодорожные остановки "Румбула" и "Дарзини", а наоборот, увеличить количество рейсов для удобства людей, которые живут и работают в этих микрорайонах с интенсивной жилой, промышленной и торговой застройкой.

Ратниекс напоминает, что в документах государственного планирования железнодорожное сообщение рассматривается как костяк транспортной системы, и решение Минсообщения о закрытии остановок никак не способствует достижению цели — содействовать перевозкам пассажиров по железной дороге. Кроме того, жители Румбулы и Дарзини уже ранее жаловались, что на этих станциях останавливается все меньше поездов.

Вице-мэр в ближайшее время встретится с жильцами микрорайонов, чтобы узнать их мнение. Ропажское самоуправление начало опрос о целесообразности сохранения остановок "Дарзини" и "Румбула", а Рижский регион планирования к следующему заседанию совета по общественному транспорту подготовит информацию и попросит сохранить остановки.

Ранее работающие на этой территории предприниматели заявили, что железная дорога — самый удобный и безопасный способ людям доехать до работы, как как добираться до автобусной остановки сложно, а зимой даже опасно.

В Рижский регион планирования входят Рига, Юрмала, Адажи, Марупе, Кекава, Олайне, Ропажи, Саласпилс и Сигулда.

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