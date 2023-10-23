В субботу, 14 октября, в Центральном спортивном квартале спортивного комплекса Рижской центральной гуманитарной средней школы состоялось открытие велотрассы BTA Velozinis.

Несмотря на дождливую погоду, на открытии присутствовали как маленькие, так и взрослые велосипедисты. После заезда каждый участник получил поощрительные призы.

Заключительное мероприятие BTA Velozinis Akadēmija в этом сезоне напомнило о важности активного образа жизни и создания совместных приключений для семей, отметили организаторы.

“Этот сезон был полон приключений, и мы были рады видеть, насколько детям нравится кататься на велосипеде, и с каким интересом они учатся преодолевать новые препятствия на велотрассе. Ни жаркое солнце, ни дождь, ни сильный ветер не уменьшили радость и желание детей участвовать. Можем смело сказать, что сезон прошел успешно. Очень благодарны всем, кто участвовал и поддерживал нас, и с нетерпением ждем следующего сезона”, - заявили организаторы мероприятия.

Велотрасса в Центральном спортивном квартале дополняет возможности активного отдыха в городе тщательно разработанной и образовательной велодорожкой как для детей, так и для взрослых, которая учит навыкам езды на велосипеде в безопасных условиях и предоставляет различные велоигры, подчеркнули в BTA Velozinis Akadēmija. Трасса состоит из различных модульных деревянных и металлических элементов, имитирующих городскую инфраструктуру, создает понимание дорожного движения и готовит к нему велосипедистов. Трасса также учит преодолевать такие препятствия, как лестницы, виражи, ямы и узкие тротуарные бордюры. Каждый элемент трассы создан так, чтобы максимально точно имитировать настоящую городскую среду и каждый мог стать уверенным велосипедистом.

Проект BTA Velozinis - это результат сотрудничества с BTA Baltic Insurance, обществом For Better и местными специалистами по строительству велотрасс Velosolutions.

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