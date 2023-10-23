Латвия находится на завершающем этапе выхода из российской транзитной орбиты, но этого недостаточно — необходимо целенаправленно двигаться на Запад, соединяя Латвию с европейскими железными дорогами, укрепляя безопасный, экологичный и доступный общественный транспорт и внедряя практику хорошего управления, заявил сегодня министр сообщения Каспарс Бришкенс на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Бришкенс встретился с президентом, чтобы обсудить укрепление железных дорог как основы общественного транспорта и строительство нового моста через реку Салаца.

Как отмечают в министерстве, стороны согласились со стратегической важностью Салацгривского моста и необходимостью поставить амбициозные цели — построить новый мост через реку Салаца в течение двух лет.

Бришкенс рассказал президенту о своих приоритетах — "зеленом курсе", укреплении железной дороги как основы общественного транспорта, обеспечении безопасности и доступности транспорта для всех групп населения, укреплении международной конкурентоспособности отрасли и внедрении эффективного управления.

Стороны также обсудили поддержку Латвией транзита украинского зерна через Латвию по железной дороге. Президент Латвии отметил, что первый груз украинского зерна, успешно принятый в Рижском порту в этом месяце, стал хорошим началом сотрудничества с Украиной в области логистики, которое необходимо продолжать.

Министр сообщения и президент обсудили и реализацию проекта Rail Baltica.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram